Hatalmas lyukat lőttek egy mikolajivi önkormányzati épületbe – fotók

Vitalij Kim, a régió kormányzójának beszámolója alapján kedd reggel érte rakétatalálat a dél-ukrajnai Mikolajiv fő kormányépületét, súlyos károkat okozva. A férfi képeket is közölt erről a Telegram-csatornáján, illetve azt írta, hogy ő azért úszta meg az esetet, mert reggel elaludt és emiatt késve indult munkába. Egy általa közölt videón az is látszik, amint a találatot ért épületből (ez nem szerepel a képeken) hatalmas füst- és porfelhő száll fel.

A Sky News azt írta az ukrán katasztrófavédelemre hivatkozva, hogy a félig leomlott épület romjai alatt három holttestet találtak, az épületből pedig 18 túlélőt is tudtak kimenteni.

Az AFP Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre hivatkozva 7 halottról és 22 sérültről adott jelentést.

Before and after Russia's attempted assassination of Mikolaiv's mayor. https://t.co/QRyas2ccir — Expat in Kyiv (@expatua) March 29, 2022