Szomorú következtetést vont le a francia elnök a Putyin-telefonból

Nem adottak jelenleg a feltételek humanitárius akció megkezdéséhez a következő napokban az orosz hadsereg által körbevett és ostrom alatt álló ukrajnai Mariupol lakosságának megsegítésére - jelentette ki kedd este a francia elnöki hivatal Emmanuel Macron francia és Vlagyimir Putyin orosz elnök újabb telefonos megbeszélése után.

Ez volt a kilencedik alkalom, hogy az ukrajnai háború február 24-i kezdete óta a francia és az orosz elnök telefon beszélt egymással.

Az Elysée-palota tájékoztatása szerint a csaknem egyórás megbeszélés témája a Franciaország, Törökország és Görögország által Mariupolban tervezett evakuációs művelet volt, amelyről az orosz elnök azt mondta, hogy "gondolkozni fog rajta", mielőtt választ ad.

Franciaország addig is folytatni kívánja az erőfeszítéseket, miután Párizs megítélése szerint a helyzet "drámai és katasztrofális" Mariupol azon 170 ezer lakója számára, aki még a városban van.

A Kreml megerősítette az AFP hírügynökségnek, hogy Vlagyimir Putyin elmondta a francia elnöknek: "a nehéz humanitárius helyzet megoldása érdekében az ukrán nacionalista harcosoknak fel kell hagyniuk az ellenállással és le kell tenniük a fegyvert".

A francia elnöki hivatal nem kívánta kommentálni az ukrajnai háborúról folytatott isztambuli orosz-ukrán tárgyalásokat.

"Először az ukránokkal szeretnénk egyeztetni" - jelezte az Elysée-palota, hozzátéve, hogy Emmanuel Macron hamarosan beszél telefonon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.

"Egyelőre a háború folytatódik, a követeléseink pedig ugyanazok, ez pedig a tűzszünet" - mondta a francia elnöki forrás.

Az orosz elnök az Elysée-palota szerint a megbeszélés során megerősítette francia kollégájának, hogy a gázkereskedelemben áttér a rubelelszámolásra, s úgy vélte, hogy ez megfelel a szállítási megállapodásoknak. Ezzel azonban a francia elnök nem értett egyet, hasonlóan a G7 országcsoporthoz, amely pénteki csúcstalálkozóján Moszkva lépését az érvényes földgázszállítási szerződések "egyoldalú és egyértelmű megsértésének" nevezte. Orosz összefoglaló ugyanerről Az ukrajnai háborúról folytatott isztambuli orosz-ukrán tárgyalásokról, a humanitárius helyzetről és a gázkereskedelem rubelre történő átállításának kérdéséről folytatott telefonbeszélgetést Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnök - közölte a Kreml sajtószolgálata. A moszkvai tájékoztatás szerint Putyin beszámolt Macronnak arról, hogy az orosz hadsereg Moszkva által "különleges hadműveletnek" nevezett ukrajnai háború során milyen lépéseket tesz a humanitárius segítségnyújtás és a civilek biztonságos evakuálása érdekében. A közlemény értelmében a humanitárius kérdésekre a felek kiemelt figyelmet fordítottak. Az orosz elnök a mariupoli civileknek nyújtott segélyről és az emberek evakuálásáról beszámolva azt hangsúlyozta, hogy a városban kialakult nehéz humanitárius helyzet megoldása érdekében "az ukrán nacionalista harcosoknak fel kell hagyniuk az ellenállással és le kell tenniük a fegyvert". A felek kitértek arra az orosz döntésre is, hogy az orosz földgázszállításokért rubelben kell majd fizetni. Putyin március 23-án jelentette be, hogy Oroszország a vele szemben barátságtalan országokkal a gázkereskedelemben áttér a rubelelszámolásra. Hozzátette, hogy Oroszország továbbra is szállít földgázt "a korábban megkötött szerződésekben rögzített árképzési elveknek megfelelő mennyiségben és áron". Hangsúlyozta, hogy a változások csak a fizetés pénznemét érintik. (MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Julien Warnand