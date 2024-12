A katasztrófát 32 ember élte túl - közölte a Reuters helyi források jelentései alapján. Az Embraer 190-es típusú repülőgép az azeri fővárosból, Bakuból a csencsenföldi Groznijba tartott, ám több száz kilométerrel eltért eredeti útirányától. Állítólag azért, mert a célállomáson uralkodó köd miatt a repülőt előbb Mahacskalába, majd a kazahsztáni Aktau-ba irányították.

Azonban mielőtt elérte volna az ottani repülőteret, a pilóták vészhelyzetet jelentettek és megpróbáltak kényszerleszállást végrehajtani. A manőverről készült videón azt látni, hogy a gép meredeken süllyed a föld felé, majd éles bedöntésű, jobb forduló közben a földhöz csapódik.

??? Azerbaijan Airlines Plane Crash.



A devastating Flight #J28243 crash occurred, with 67 onboard. Here are the key details:



- Flight: Baku to Grozny

- Passengers: 62

- Crew: 5

- Survivors: 6 confirmed

- Cause: Reportedly a bird strike

- Rescue efforts: 52 rescuers, 11… pic.twitter.com/o4Lw6p47k6 — Weather monitor (@Weathermonitors) December 25, 2024

A kazahsztáni vészhelyzeti minisztérium közleményben közölte, hogy a tűzoltók eloltották a tüzet, és a túlélőket, köztük két gyermeket, egy közeli kórházban kezelik. A halottak holttestét jelenleg is keresik.

Az orosz légi-közlekedési felügyelet szerint az azeri utasgép madárral ütközött, ezért kellet sürgősen leszállnia. A roncsokról készült közeli felvételeken azonban furcsa, kisebb-nagyobb lyukak láthatók. A sérülések alapján az sem kizárt, hogy a gépet esetleg lelőtték.

✈️? On the passenger plane that crashed in Kazakhstan, traces of striking elements were found on the tail, according to Russian media. pic.twitter.com/0Ry2E1jlkH — MAKS 24 ??? (@Maks_NAFO_FELLA) December 25, 2024

Az ügy másik furcsasága, hogy az utasgépnek át kellett repülnie a Kaszpi-tenger túlsó partjára, ami jelentősen eltér az eredeti útirányától. A Reuters úgy értesült, hogy röviddel a baleset előtt dróncsapások érték Dél-Oroszországot. Ilyenkor pedig lezárják a támadások körzetében lévő repülőtereket és az odatartó gépeket más, biztonságos leszállóhelyek felé irányítják.

Ez a videó a gép utasterében készült a kényszerleszállás pillanatairól:

The final moments of the Azerbaijan Airlines plane before its crash in Kazakhstan were captured by a passenger onboard.



Aftermath also included in the footage. pic.twitter.com/nCRozjdoUY — Clash Report (@clashreport) December 25, 2024

A kazahsztáni hatóságok közölték, hogy a történtek kivizsgálására kormánybizottságot hoztak létre, amelynek tagjai a helyszínre repültek, hogy biztosítsák: a halottak és sérültek családjai megkapják a szükséges segítséget. Kazahsztán együttműködik Azerbajdzsánnal a vizsgálatban - közölte a kormány.

✈️ Aktau. As of now, 28 passengers have been rescued. https://t.co/T9SUgWerbY pic.twitter.com/blWr447pUU — MAKS 24 ??? (@Maks_NAFO_FELLA) December 25, 2024

Vlagyimir Putyin elnök részvétét fejezte ki, akárcsak Ilham Alijev, Azerbajdzsán elnöke, aki úgy döntött, hogy hazatér Oroszországból, ahol szerdán egy csúcstalálkozón kellett volna részt vennie. Ramzan Kadirov, a Kreml által támogatott csecsenföldi hadúr nyilatkozatban fejezte ki részvétét, és közölte, hogy a kórházban kezeltek közül néhányan rendkívül súlyos állapotban vannak.