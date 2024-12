Békét hozhat a karácsony Szíriában

A szíriai új vezetés bejelentette, hogy megállapodott a fegyveres csoportokkal a feloszlatásukról. Hozzátette, hogy a jövőben ezek a védelmi minisztériumhoz tartoznak majd. A megállapodás nem vonatkozik a kurdok vezette és az Egyesült Államok támogatta Szíriai Demokratikus Erőkre (SDF), amely jelentős területeket ellenőriz az ország északi részén.

Az új vezetés a Telegram üzenetküldő alkalmazásban tette közzé kedd este, hogy megállapodás született Szíria új vezetője, Ahmad es-Saráa és a fegyveres csoportok vezetői között a feloszlatásról és a védelmi tárca alá történő rendelésről.

This was quick. A deal is reached to merge all armed factions under the new Syrian ministry of defense.



Hard to overstate how this would’ve been *impossible* under international supervision or any scenario in 2012-2016.



Many things are happening smoothly coz this is organic. pic.twitter.com/UTIKxkPNsk