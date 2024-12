Új, eddig ismeretlen indián törzset találtak Braziliában

A Massaco törzsnek nevezett csoportot körülbelül 200-300 fő alkotja. Ez a szám több mint kétszerese annak, amit az 1990-es évek elején mértek a brazil őslakos népek nemzeti alapítványa (Funai) szerint. „De még mindig nem tudjuk megmondani, hogy kik ők. Sok minden még mindig rejtély” – mondta Altair Algayer, a Funai kormányzati ügynöke, aki 2019-ben helyezett el kamerákat az esőerdőben.

Az agrárüzletágak, a drogkereskedők és mások által jelentett növekvő betörési fenyegetésekre válaszul a csoport álcázott fatüskéket helyezett el a területén, amelyeket arra terveztek, hogy átszúrják a betolakodók lábát és gumiabroncsait – derül ki az egyik új fotóból. A nép arról is ismert, hogy csaknem háromméteres íjakkal vadásznak – írja az Index a londoni The Guardian cikke nyomán.

?? A tribe with no contact with the civilized world was captured on automatic cameras in the Brazilian forests.



The group of people in the pictures was named Massaco, but what they call themselves, their language, social structure, beliefs - all this remains unknown.



Experts… pic.twitter.com/l8j5qtQPYf