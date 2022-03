Orosz-ukrán tárgyalás a "mérgezés árnyékában" – Roman Abramoviccsal

A nyilvánosságtól következetesen elzárkózó Roman Abramovicsot, a londoni Chelsea futballklub tulajdonosát brit politikusok úgy állították be, hogy annak a putyini gépezetnek a része, amely lerohanta Ukrajnát.

Abramovicsról – aki ellen olyan kemény szankciókat vezettek be, hogy kénytelen eladni a Chelsea-t és valószínűleg többet nem térhet be a szigetországba – közben elterjedt, hogy március elején az ukrán-orosz tárgyalások néhány ukrán küldöttével együtt megmérgezték, de felépült.

Ő és a többiek is egy időre megvakultak, és hámlani kezdett a bőrük.

Egyes amerikai és ukrán illetékesek szerint viszont a hír kacsa volt, és hétfőn az a furcsa helyezet állt elő, hogy a BBC híroldala visszavonta a tudósítást és bocsánatot kért érte, az esti tévéhíradóban viszont továbbra is azt mondta, hogy megtörténhetett az eset. A Bellingcat, nyílt forrásokból dolgozó tényfeltáró csoport szerint Abramovicsot figyelmeztetni és nem megölni akarták, hogy ne helyezkedjen olyan látványosan szembe a Kremllel, mint más orosz oligarchák tették.

Közben fényképek tanúsága szerint Abramovics Isztambulban volt látható a keddi újabb ukrán-orosz közvetlen tárgyalásokon. Az egyik fotón például Erdogan török elnök társaságában lehetett látni.

A brit sajtó egy része szerint

csokoládéval mérgezhették meg március elején Kijevben,

ahol annak ellenére ott volt, hogy országa már megindította a több ezer polgári lakos és jóval több katona halálával járó ukrajnai inváziót. A harcok miatt összesen 10 millió ember hagyta el otthonát, több, mint 3 millió külföldre menekült.

Abramovics, aki még Putyin orosz elnök hatalomra kerülése előtt szerezte mesés vagyonát, majd egy ideig távol-keleti kormányzó volt, egyfajta „nem hivatalos közvetítőként” volt jelen. A Daily Mail brit lap szerint az ukránok kérték fel, hogy segítsen. A milliárdos Erdogan szóvivője mellett foglalt helyet az asztalnál. Az ukrán oldalon ott ült Rusztem Umerov parlamenti képviselő, akit állítólag szintén megmérgeztek.

A mostani találkozón Dmitro Kuleba külügyminiszter figyelmeztette az ukrán delegáció tagjait, hogy

ne egyenek, ne igyanak és ne érintsenek meg semmit.

Ezért is kaphattak üveges vizet. A delegációk között elmaradt a kézfogás is – korábban az ellenséges viszony ellenére is kezet ráztak a két ország tárgyalói. Utóbbi fejlemény azonban inkább arra utalhat, hogy Kijev még nem számít haladásra, így tűzszünetre sem.

A tárgyalások előtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megismételte: országa kész feladni a NATO-tagság alkotmányban rögzített célját, és elfogadni a semlegességet. Emellett úgy fogalmazott: kompromisszumkész a Donbassz ügyében, amelynek egy részét orosz ajkú és Moszkva által támogatott szakadárok ellenőrzik.

A Financial Times pedig négy névtelen forrásra hivatkozva azt írta: Moszkva nem akadályozná Ukrajna EU-tagságát, ha az lemondana a NATO-ról. 2013-ban Putyin még harcosan ellenezte Ukrajna és az EU társulási szerződését, azt emlegetve, hogy EU-s termékek vámmentesen jutnának be az orosz piacra. Az egyezmény körüli huzavona robbantotta ki a Majdan-tüntetéseket, majd következett a Krím elcsatolása és a kelet-ukrajnai háború.

Nyitókép: Cem Ozdel/Anadolu Agency via Getty Images