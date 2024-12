Szigorúan sorba kell állni Róma egyik legfőbb látványosságához

A 18. században Nicola Salvi olasz építész által a Poli-palota homlokzatára épített történelmi szökőkút Róma egyik leglátogatottabb helye. A Trevi-kúthoz naponta 10-12 ezer turista látogatott el, igazi tömegjelenetek alakultak ki a környéken.

A felújítás után azonban megpróbálják szabályozni valahogy az embertömeget, és új rendszert állítottak fel a sorban állásra. A római polgármester szerint a korlátozás azt szolgálja, hogy mindenki jobban élvezhesse a szökőkutat, mégpedig a tömeg és zűrzavar nélkül.

WATCH: Rome's iconic Trevi Fountain was unveiled after two months of restoration, just in time for the 2025 Roman Catholic Holy Year. The fountain is an 18th century Baroque masterpiece https://t.co/6Dx8j8R4l7 pic.twitter.com/9hwpMTCAXw