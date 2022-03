Dmitrij Peszkov is beszélt a rubeles fizetésről és a gázszállításokról

Mint arról az Infostart is beszámolt, a G7-csoport országai, köztük az EU, egységesen elutasítják Oroszország azon kérését, hogy rubelben kelljen fizetniük a gázszállításért. Az orosz változtatás egyébként szakértők szerint szerződésszegésnek minősülhet, Németország hamar ki is jelentette ezt.

Az orosz elnöki szóvivő a PBS-nek adott interjúban a Telex írása szerint azt mondta, hogy egyelőre nem tudja megmondani, mi lesz, ha nem teljesül Vlagyimir Putyin követelése, és az orosz gázt importáló országok nem hajlandók rubelben folyósítani az összeget. „Amint megvan a végső döntésünk, meglátjuk, mit tehetünk. De az biztos, hogy nem fogunk jótékonykodni és ingyengázt küldeni Nyugat-Európának.”

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökig várja a kormány, az orosz jegybank és a Gazprom gázvállalat jelentését arról, hogy miként megvalósítható az áttérés a rubelelszámolásra az Oroszországgal szemben barátságtalan országokba irányuló gázszállításban – az erről szóló államfői utasítás hétfőn jelent meg a Kreml honlapján.

Moszkva a nyugati szankciókra válaszul jelentette be, hogy a "barátságtalan országok" listáján szereplő országoknak (uniós tagként Magyarországnak is) az orosz fizetőeszközben kell kiegyenlítenie a gázszerződésekben foglalt összegeket. Ez mindazonáltal nehézségekbe ütközhet és még a Gazpromot is megviselheti. Oroszország eközben azt is fontolgatja, hogy bitcoint is elfogad a gázért rubel helyett - a listán nem szereplő Szerbia esetében.

Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov