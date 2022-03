Orosz elvonulás zajlik Kijevnél? - videó

Amerikai források videós információkat közölnek arról - és nyomukban a 24.hu is -, melyek szerint orosz katonai erők vonulnak egyre messzebb Kijevtől.

Az egyik ilyen közlést a CNN tudósítója osztotta meg a Twitteren.

Breaking: Russia is beginning to withdraw some forces from around the Ukrainian capital Kyiv, in what the US assesses is a “major” strategy shift, two senior US officials tell me. US is already observing movements underway of Russian Battalion Tactical Groups (BTGs) 1/ — Jim Sciutto (@jimsciutto) March 29, 2022

Amerikai sajtótudósítások szerint nem egyszerű erőkoncentrációról van szó, hanem tényleges elvonulás történhet.

Az elvonulásról egyébként az orosz védelmi tárca is tett egy közlést kedd délután, hozzátéve, Csernyihivtől is arrébb állnak.

További információk szerint a Kijevhez közeli fehérorosz határról is elvonult az orosz katonai erő egy része - Fehéroroszország belseje felé.

First signs that some Russian troops are indeed retreating from the Kyiv direction. Large numbers of BMDs with Russian and VDV flags were spotted today on their way from the Ukrainian border to Belarus' Rechitsa and Gomel where they were loaded onto railway platforms. pic.twitter.com/6B5qTsgFRq — Tadeusz Giczan ?? (@TadeuszGiczan) March 29, 2022