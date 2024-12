Lejtmenet: támad a BYD, nehéz helyzetben a Tesla is

2021-ben még úgy tűnt, a Tesla legyőzhetetlen. Akkor, az év végén az 1000 milliárd dollárt is meghaladta a piaci értéke, a részvények szárnyaltak és ezzel az Apple és az Amazon szintjére kerültek. Ez most, elillanni látszik: a márka eladásai, nyeresége és piaci értéke is csökkent, számos részvényes hite megingott a hosszú távú növekedési képességekben. A problémát tetézi, hogy 2023 utolsó negyedévében a Tesla legnagyobb vetélytársa, a kínai BYD beelőzött, így már nem Elon Musk a világ legnagyobb villanyautó gyártója. Ugyanakkor a Tesla bejelentette a sanghaji Gigafactory termeléscsökkentését, és a Cybertruck gyártásával, visszahívásaival kapcsolatos problémák sem javítanak a hangulaton – írja Az Autó című szaklap.

Az elemzők és a befektetők jó része szerint a Tesla kilátásai szempontjából kulcsfontosságú a teljesen önvezető járművek gyártásának beindítása, de a növekedéshez ma leginkább a megfizethető villanyautók gyártása lenne fontos. Ez utóbbiban több kínai gyártó, köztük a BYD is jobban áll.

A tavaly ősszel óvatosan felfrissített Model 3-as keveset változott, alapakkuja változatlanul 57,7 kWh-s

A BBC összegyűjtött néhány tényt, amely a Tesla válságát megmagyarázza. Az egyik, hogy áprilisban bejelentették, hogy a költségek csökkentését és a vállalat helyzetének javítását célzó szerkezetátalakítási terv részeként a munkaerő több mint 10 százalékát világszerte elbocsátják. A mintegy 15 000 alkalmazottat érintő leépítés híre riadalmat okozott a piacokon, mivel pont az eladások jelentős visszaesésével egy időben jelentették be. „Semmit sem utálok jobban, de meg kell tenni” – mondta Musk.

A Gartner amerikai technológiai kutató és tanácsadó és a Hargreaves Lansdown brit pénzügyi szolgáltató cég elemzői szerint a leépítés a költségnyomás jele, mivel sokat invesztált a Tesla új modellekbe és a mesterséges intelligencia fejlesztésébe is. Nem sokkal később a vezetői csapat egyik tagja, Andrew Baglino az X-en közzétett bejegyzésében közölte, hogy 18 év után elhagyja a vállalatot, ami tovább növelte a bizonytalanságot. A befektetőket leginkább a vállalatvezető utódlása érdekli, ami több középszintű vezető esetleges elbocsátásával egyetemben alapvetően meghatározhatja a Tesla jövőjét. Bár Elon Musk 2008 óta vezeti a céget, figyelmét több más projekt, például a SpaceX és a beültethető agy-gép interfészeket (BCI) fejlesztő Neuralink is elvonja, most ráadásul komoly szerepet vállal Donald Trump januárban felálló kormányában is.. A válságot alátámasztó fontos tény, hogy a vállalat nyeresége csökken: az idei első negyedéves adatok 55 százalékos visszaesésről szólnak, a tavalyi azonos időszakhoz képest. A Tesla emellett 9 százalékos bevételcsökkenésről is beszámolt az első negyedévben, ami 2012 óta a legnagyobb éves visszaesés. Jelentősen rontott a számokon a Cybertruck legfrissebb, több ezer darabos visszahívása, a hibás gázpedál miatt.

Komoly gond, hogy csökkennek az eladások. Bár ezt nehéz pontosan kideríteni, mert a Teslánál csak a kiszállításokat regisztrálják. A kiszállítások az első negyedévben 8,5 százalékkal csökkentek az előző év azonos időszakához viszonyítva, ami 2020 óta az első visszaesés. Ez a szakértők szerint összefügghet néhány külső tényezővel is, például a globális szállítási zavarokkal, vagy az európai gyárban keletkezett tűzzel. Az összképet bonyolítja, hogy az eladás-visszaesésen túl a Model Y, az X és az S árát is csökkentették, még tavasszal, nagyságrendileg 2000 dollárral.

Minden kihívás ellenére Elon Musk ekkor még bizakodó volt a vállalat kilátásait illetően, és azt mondta a befektetőknek, hogy 2025 második feléről előre hozza az új modellek bevezetését. A részvényesekkel folytatott párbeszéd során a vezérigazgató világossá tette, hogy komolyabb ambíciói is vannak az önvezetés és a mesterséges intelligencia területén. Az elképzelések várható sikereit azonban egyes elemzők megkérdőjelezik: a Deutsche Bank szerint a vezető nélküli autók komoly „technológiai, szabályozási és üzemeltetési kihívásokkal” néznek szembe. Egyes források szerint a technológiai problémák miatt, mint amilyen a Cybertruck visszahívása is, torpantak meg az eladások. Itt azonban érdemes megjegyezni, hogy a Tesla első percétől kezdve ömlenek a hírek a megbízhatatlan, kigyulladó, „önvezetés” közben karambolozó autókról, a rendkívül rossz „after sales” (eladás utáni) hozzáállásról, és a szervizproblémáktól. Musk cégének „trendiségébe” ez eddig belefért, mindig megbocsátottak neki a „hívek”. Lehet, hogy ez a vak lelkesedés mostanra kimerült. Mert trendi autókat olcsóbban kínál például a BYD, gombnyomásra forgó, óriási érintőképernyővel… Ráadásul időközben a nagy múltú amerikai gyártók is bebizonyították, hogy képesek fokozatosan villamosítani. A General Motors a 2022-es év eleji 0,3-ról mára 6,6 százalékra tudta növelni részesedését az e-autós piacon. A Hyundai csoport (11,2%) a Hyundai, a Kia és a Genesis márkával, jelenleg a Forddal (7,2%) küzd a második helyért az amerikai elektromos autós statisztikában.

A Tesla gyengélkedése azonban nem csak az amerikai piacot érinti, hiszen részesedése világszerte csökken, Európában 3 százalék körüli. Németországban, 2024 júniusában mintegy 4600 új Teslát helyeztek forgalomba, ami több mint 40 százalékos visszaesés a tavalyi adathoz képest.

Tanulmányként a Cybertruckot már 2019-ben bemutatták, a sorozatgyártás mégis csak tavaly év végén indult el a márka texasi gyárában. A legutóbbi visszahívás oka a gázpedál, de rövid karrierje során ez már a negyedik ilyen akció a Cybertrucknál

Mindezzel együtt a Tesla piaci értéke is csökken. A részvények már tavaly is estek, de ebben az USA-szerte magas kamatlábak is közrejátszottak, mert megnehezítették az autóvásárlási hitelek felvételét. A vállalat részvényeinek árfolyama idén április végéig 40 százalékot esett. 2021 novemberében egy részvény még több mint 400 dollárt ért, ma körülbelül 162 dollár a reális ár. Mindez néhány lépcsőfokkal lejjebb taszította a Teslát a legnagyobb amerikai vállalatok listáján is, a Dow Jones Market Data szerint az év elején még a 7. tavasszal azonban már csak a 14. helyen állt.

A második negyedéves eredmények is visszaesést mutatnak: a cég nettó nyeresége 45 százalékkal 1,47 milliárd dollárra esett, ami jóval az elemzők 1,9 milliárd dolláros becslése alatti. Ennek hatására a részvények július végén több mint 10 százalékot estek. A márka bevétele 2 százalékkal, 25,5 milliárd dollárra nőtt, ami alig múlta felül a várakozásokat, és nem fedi el az eladások csökkenését: a második negyedévben 4,8 százalékkal, 444 000 darabra csökkent az értékesítés. Emellett a Tesla részesedése az elektromos autók eladásából az Egyesült Államokban most először csökkent 50 százalék alá (2024. április-június: 49,7 százalék, 2023. április-június: 59,3 százalék, 2022: 74,8 százalék). Az amerikai Morgan Stanley befektetési bank közölte, hogy csökkenti pozícióját a Tesla részvényeiben, bár ez látványosan nem jelent meg a részvények árfolyamában.

Mindez nem tántorította el Muskot attól, hogy bejelentse, 2025-ben „új modelleket” mutat be. Részleteket nem közölt. Az X és az S is öreg, a Model 3 tavalyi frissítése pedig elég visszafogott volt, miközben az Y-éval elkéstek. A Reuters iparági forrásokra hivatkozva szeptemberben azt írta, hogy 2025 végén jöhet az új, hatüléses Y, kínai gyártásból. Ami pedig az olcsóbb modelleket illeti, még áprilisban azt is közölték, hogy „elvetik egy teljesen új, 25 000 dollár alatti árú modell gyártásának tervét”, a Teslának ugyanis „mesterséges intelligenciával foglalkozó robotikai cégként” kell gondolnia magára, nem pedig autógyártóként – mondta Musk eléggé nehezen értelmezhetően…

A vendégcikk szerzője Az Autó szaklap