Brutális következményei vannak a fekete-tengeri olajszennyezésnek - videó

Venyiamin Kondratyjev, a Krasznodari terület kormányzója azzal indokolta az intézkedést, hogy a tenger továbbra is olajat mos ki a partokra az olajszennyezés által különösen érintett Anapa és Temrjuk kikötővárosok környékén.

Az összesen 9000 tonna fűtőolajat szállító, több mint ötvenéves két Volgonyefty tankhajó december 15-én szenvedett hajótörést a heves viharban a nyílt tengeren a Fekete- és az Azovi-tenger között található Kercsi-szorosban. Az egyik hajó legénységének egy tagja életét vesztette, tizenegyen megsérültek. A roncsokból továbbra is szivárog az olaj, és már több tucat kilométeren beszennyezte a partvidéket.

The Black Sea is in danger: the coasts of Crimea, Anapa, Kerch, and the Krasnodar region are polluted with fuel oil. Dolphins, birds, and many marine creatures are dying.



This happened due to three tankers that wrecked in the Kerch Strait, fully loaded with fuel oil.#ecology pic.twitter.com/ZHnIXjkFxD