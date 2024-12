Rejtélyes robbanást követően elsüllyedt egy orosz teherhajó a Földközi-tengeren - videó

Az Ursza Major nevű orosz teherhajó az éjszaka süllyedt el a Földközi-tengeren, miután robbanás roncsolta szét a gépházát. A legénység elhagyta a hajót, de két matróz eltűnt - jelentette a Reuters az orosz külügyminisztériumra hivatkozva.

A 2009-ben épült hajót az Oboronlogisztika nevű vállalat üzemeltette, amely az orosz védelmi minisztérium egyik cége és a feladata a katonai létesítmények építése. Úgy tudni, hogy a hajó távol-keleti Vlagyivosztok kikötőjébe tartott, ahova két óriási, kikötői darut szállított a fedélzetén.

Dark days for Russia's seafaring global terror operations as yet another ship sinks off the coast of Spain. The fully loaded "Ursa Major" carrying God knows what...now gone, taking several crew members to Davy Jones Locker. pic.twitter.com/GQehpR5sUQ

Az Egyesült Államok az ukrajnai háború miatt, mind magát a hajót, mind pedig az azt használó vállalatot szankciók alá helyezte. Az orosz külügyminisztérium válságközpontja azt közölte, hogy a hajó 16 fős legénységéből 14-et kimentettek és Spanyolországba szállítottak, de ketten még mindig eltűntek. Azt nem közölték, hogy mi okozhatta a gépházban történt robbanást.

