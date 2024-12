Újból lecsaptak az oroszok az ukrán energiarendszerre

Legalább hat ember megsebesült az északkelet-ukrajnai Harkivot ért rakétatámadásban szerda reggel - jelentette a Reuters, Oleh Szinyehubovnak, a régió kormányzójának bejelentése nyomán. Az ukrán légierő közölte, hogy Harkivot ballisztikus rakétákkal támadták, Szinyehubov pedig a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt írta, hogy „károk keletkeztek a polgári, és a nem lakáscélú infrastruktúrában”.

Ugyanakkor Szerhij Liszak, Dnyipropetrovszk kormányzója a közösségi médiában arról számolt be: „Reggel óta az orosz hadsereg jelentős erőkkel támadja a régiót. Megpróbálják tönkretenni Dnyipropetrovszk egész energiarendszerét”.

???? Missile Activity Reported in Kharkiv and Dnipro Regions



This morning, a cruise missile was observed targeting the Dnipropetrovsk region, with additional reports of strikes in Kharkiv. pic.twitter.com/i42PGOAw3I