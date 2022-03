NATO-erősítés: mintegy ötezer külföldi katona fog állomásozni Romániában

A tárcavezető a Digi24 hírtelevízió hétfő esti műsorában közölt részleteket az országba érkező NATO-katonák létszámáról. Elmondta: jelenleg 3913 külföldi katona van Romániában, az országba legutóbb áthelyezett ötszáz francia katona, illetve a velük ékezett belga és holland csapatok európai parancsnokság alatt végzik tevékenységüket. Februárban az Egyesült Államok egy Stryker gépkocsizó zászlóaljat vezényelt át Németországból Romániába. Az új NATO-harccsoport telepítése további ezer külföldi katona érkezését jelenti - magyarázta a tárcavezető.

Dincu szerint nem kizárólag a Fekete-tenger partvidékén, Konstanca közelében található Kogalniceanu támaszpontra vezényelik őket, hanem az erdélyi Aranyosgyéresen (Campia Turzii), és Nagysinken (Cincu), illetve más bázisokon is fogadnak külföldi katonákat feladataiknak megfelelően. A légierő a két nagy katonai repülőtérhez, a Kogalniceanuhoz és az aranyosgyéresihez kötődik, a szárazföldi csapatok azonban más térségekben is, az ország különböző részein mozognak. A miniszter megemlítette: román katonák is részt vesznek más NATO-tagállamok védelmében, Lengyelországgal például kölcsönösen küldenek egymáshoz rotációs rendszerben katonákat nemzetközi missziókba.

A román miniszter szerint

a júniusi madridi NATO-csúcson véglegesítik, hogy milyen csapatok vesznek majd részt a Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában szervezett harccsoportokban,

de ezúttal már nem rotációs rendszerű küldetésekről, hanem a keleti szárny védelmének tartós megerősítéséről van szó.

Egy másik interjúban, amelyet az Adevarul című lap idézett kedden, Dincu a román haderőfejlesztési tervekről is beszélt. A tárcavezető szerint Romániának több mint 70 ezer hivatásos katonája van és ezzel "egyike Európa legjelentősebb hadseregeinek". Dincu a mozgósításról szóló hamis hírekre reagálva elmondta, a jelenlegi ukrajnai háborús helyzetben sem merült fel a román hadsereg létszámának bővítése, a tárca egyelőre a katonák felkészítésének, szakértelmének javítását és a felszerelés korszerűsítését tekinti prioritásnak.

Tartalékosokat azonban valóban rendszeresen verbuválnak, Romániának ugyanis mindössze 60 ezer tartalékos katonát sikerült szerződtetnie és kiképeznie, ami "távolról sem elegendő ahhoz, hogy egy válsághelyzetre meggyőző katonai választ tudjon adni" - írta az Adevarul.

Nyitókép: NATO