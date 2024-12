Ferenc pápa karácsonyi üzenetében Ukrajnának és a Közel-Keletnek békét, Szudánnak emberiességi segélyt kért - videó

"Hallgassanak el a fegyverek a mártírrá vált Ukrajnában, és (a feleknek) legyen bátorságuk elkezdeni a tárgyalásokat és a találkozókat, hogy aztán igazságos és tartós béke születhessen!" - kérte a katolikus egyházfő.

Ferenc elítélte a "rettenetes humanitárius helyzetet" a Gázai övezetben, és ismét azt kérte, hogy a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet engedje szabadon izraeli túszait.

On Christmas Day, Pope Francis delivers the “Urbi et Orbi” Blessing, granting a plenary indulgence to those who hear the message in St. Peter’s Square or via media. pic.twitter.com/MUmn4IW7Yn