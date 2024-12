Az Azerbaijan Airlines Bakuból, Groznijba tartó utasszállító repülőgépe a kazahsztáni Aktau város közelében zuhant le 72 emberrel a fedélzetén - jelentette a Tengrinews helyi hírügynökség. A kazahsztáni rendkívüli helyzetek minisztériuma megerősítette, hogy tűz ütött ki a baleset helyszínén. A lángokat azonban sikerült gyorsan eloltani és a túlélőket egy közeli kórházba szállították.

A Reuters úgy értesült, hogy 12 ember túlélte a katasztrófát. A gépnek eredetileg Groznijban kellett volna leszállnia, de az ottani köd miatt előbb átirányították Mahacskalába, majd Aktauba küldték. A repülőgép a baleset előtt az aktaui repülőtér felett körözött, és kényszerleszállást akart végrehajtani. A balesetről készült videón látható, ahogy a repülőgép meredek ereszkedést követően a földbe csapódik és lángba borul:

