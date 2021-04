Nagyon vigyázniuk kell a briteknek a hétfői nyitás után

Hiába a sikeres immunizációs program, előfordulhat, hogy a közeljövőben megugranak a brit esetszámok, vélekedik a WHO Európa egyik vezetője, Catherine Smallwood. A szakember egy interjúban elmondta, a brit esetszámok még most sem olyan alacsonyak, és a korlátozó intézkedések tartják azokat a jelenlegi szinten, írja a The Guardian. Az ország hétfőtől azonban nyitásra készül: a nem létfontosságú üzletek, az edzőtermek, valamint az éttermek és kocsmák teraszai megnyithatnak ezen a napon Nagy-Britanniában.

Smallwood a nyitás kapcsán figyelmeztette az országot arra, hogy esélye van saját hullám kialakítására anélkül, hogy annak bármiféle kapcsolata lenne az Európában jelenleg uralkodó tendenciákkal. Úgy vélekedik, az elmúlt két hónap szigorú intézkedéseinek köszönhető az, hogy szelídült a járvány az országban, nem pedig az átoltottságnak.

"A járványt életben tartó, a legtöbb fertőzésátadásért felelős embercsoport éppen az, amelyet még nem sikerült beoltani"

- vélekedett, hozzátéve: a legtöbb fertőzésátadás a fiatalabb korosztályban történik, miközben az idősebbeket oltották eddig, mivel a súlyos megbetegedés kialakulásának és a halálozásnak az ő esetükben van a legnagyobb esélye.

Smallwood arról is beszélt az interjúban, hogy az AstraZeneca oltása körüli események hatására csökkent a vakcinákba vetett hit, ugyanakkor kifejezetten jónak nevezte az ország gyors reakcióját a frissen napvilágot látott bizonyítékokra.

"Ha ilyesmi történik, az első dolog, ami miatt aggódnunk kell, az az emberek az oltásokba és a folyamatokba vetett bizalma. Az átláthatóság, a bizalom és a tiszta kommunikáció elengedhetetlenül fontosak ilyen helyzetben" - reagált a szakember a britek azon döntésére, miszerint a 30 év alattiak számára alternatívát adnak az AstraZeneca vakcinája helyett. Egyúttal

mindenkit arra biztatott: vegye fel a koronavírus elleni oltást, akár az AstraZenecáét is. A brit halálozások számában már megmutatkozik az oltások hatása.

A szakember a határlezárások és a vakcinaútlevelek témájára is reagált: elmondta, hogy a határzárak nem tudták megvédeni azokat az országokat sem a variánsoktól, amelyek teljesen bezárkóztak, így ez a stratégia nem tökéletes. A vakcinaútleveleket nem támogatja a WHO, de folyamatosan nyomon követik az ilyen rendszerek elképzeléseinek alakulását.

Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain