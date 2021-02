Így néz ki a közös vakcinabeszerzés értékelése brüsszeli szemüvegen át

Az EP-képviselők többségét kitevő jobb- és baloldali középpártok vezetői egyöntetűen kiálltak az oltóanyagok közösségi beszerzésének helyessége mellett, és igyekezték ennek fényében értékelni az Európai Bizottság eddigi munkáját is. Nem titkolták ugyanakkor rosszallásukat az összességében lassú oltási tempó miatt, miként ez utóbb visszaköszönt több képviselői felszólalásban is.

Az EP szerdai plenárisán Ursula von der Leyen megismételte előző heti parlamenti szakbizottsági kijelentését, és részint magára vállalta a felelősséget egy esetleges északír vakcinaeladási tilalom kapcsán felmerült – majd utóbb néhány órán belül ejtett – bizottsági elképzelés miatt, részint elismerte, hogy az oltóanyagok beszerzése és terjesztése kapcsán a Bizottság is elkövetett komoly hibákat.

Mint fogalmazott, a szerződések kitárgyalásakor túlságosan is a fejlesztésre, a gyógyszerek mielőbb megszületésére, az árra és a megbízhatóságra összpontosítottak, és úgymond

„túl optimisták” voltak a mindezek előállításához szükséges gyártási kapacitások meglétét illetően.

Hiba volt feltétel nélkül bízni abban is, hogy a gyártók időre valóban szállítani is fogják a lekötött mennyiséget, és tagadhatatlan, hogy a nemzetközi átlagot lassabb az oltóanyagok uniós jóváhagyása is - tette hozzá.

Mindezekre azonban szerint akad mentség is. Ami a lassú jóváhagyást illeti, ma is meggyőződése, hogy

helyes döntés volt kizárni a gyorsított eljárást egy olyan, eddig nem alkalmazott gyógyszer esetében, ami „biológiailag aktív anyagot juttat egészséges emberek” százmillióinak szervezetébe

– jelentette ki, úgy vélve, hogy „itt egyszerűen nem lehetett kompromisszumnak helye”.

A kapacitások biztosításának és a lekötött mennyiség biztos szállításának szerződéses garanciái viszont lehettek volna erősebbek, és ez kétségtelenül fontos tanulság a jövőre nézve - mondta a Bizottság német elnöke. A brüsszeli Politico ennek kapcsán idézett olyan belga jogi szakértőt, aki az AstraZeneca esetében látta az európai uniós és a brit szerződések szövegét, és aki az utóbbit úgy jellemezte, mint egy „agresszív követelést” – például a brit földön készülő termékek elsőbbségének a kikötésére -, szemben az EU-szerződéssel, ami inkább irányelv-szerű jogszabályra emlékeztetett (kiterjed mindenre, de csak mérsékelten van foga is).

Az ügyben azonban Von der Leyen szerint egy pillanatig nem lehet kétséges, hogy csakis a vakcina-beszerzés közösségi kezelése tekinthető az egyedüli megoldásnak. Úgymond,

elképzelni is szörnyű lett volna egy olyan helyzet, amelyben minden tagország maga intézi a beszerzést, és amelyben tényleges a nagy tőkeerejű országok mindenkit félrelökdösve uralták volna a piacot,

mindenki egymás ellen intrikált volna, ami végső soron magát a közösséget is teljesen szétzilálhatta volna, (miközben a gyártók folyamatos versenyeztetéssel egyre magasabbra srófolták volna az árakat).

Ez utóbbi érvelést láthatóan az európai képviselők többsége is elfogadta. Mint a néppárti frakcióvezető Manfred Weber fogalmazott, az EU láthatóan követett el hibákat, de az alapkérdésben a helyes irányban döntött. A szocialisták vezetője, a spanyol Iratxe García Pérez is arra tette a hangsúlyt, hogy az EU-nak frakciója megítélése szerint „sem volt más választása”. Ami pedig a bírálatokat illeti, „ezekre szükség van, de csak ha konstruktívak”. Hasonló szellemben értékelte a helyzetet a román Dacian Ciolos, a liberálisok vezérszónoka is.

Ennek ellenére akadtak türelmetlenebb hangok is. Beata Szydlo, a konzervatívok soraiban ülő korábbi lengyel kormányfő például arra panaszkodott, hogy

„szavakkal és üres ígéretekkel” nem lehet messze jutni,

a francia szélsőbaloldali Manon Aubry pedig úgy vélte, hogy az uniós szerződések igazából a multinacionális gyógyszergyártó óriások érdekeit szolgálták.

A Bizottság egyébként eddig összesen 2,3 milliárd vakcina-adagot rendelt meg, amelyek kapcsán a jövőre nézve Von der Leyen jelezte, hogy közösségi szinten komoly koordinálás folyik olyan

addicionális gyártókapacitások kifejlesztésére,

amelyek a meglévő oltások készítésébe tudnának beszállni. Emellett pedig újszerű megoldást készülnek bevezetni a jóváhagyási eljárás gyorsítására, midőn tesztelésére képes klinikák hálózatának bevonásával juttatnák hamarabb fontos adatokhoz a felügyelő hatóságot döntése meghozatalához.

Nyitókép: MTI/Reuters/AP/Yves Herman