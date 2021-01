Tűz ütött ki a világ legnagyobb vakcinagyártó intézetében

Tűz ütött ki csütörtökön a világ legnagyobb vakcinagyártó intézetében Indiában. Utóbb kiderült, hogy nem érintette az ott tárolt, koronavírus elleni vakcinakészleteket, és nem lesz hatással az oltóanyagok gyártására sem - jelentették hírügynökségek intézetbeli forrásokra hivatkozva.

A helyi média felvételein látszik, hogy hatalmas szürke füstcsóvák gomolyognak a kelet-indiai Pune városban lévő Indiai Szérumintézet (SII) felett, de a híradások szerint az oltásokat előállító üzemtől távol lévő, épülő létesítményben csaptak fel a lángok. Féltucatnyi tűzoltókocsival oltanak. Áldozatokról nem érkeztek hírek.

Az SII a világ legnagyobb vakcinagyártó intézete. Jelenleg az Oxfordi Egyetem és az cambridge-i AstraZeneca vállalat által fejlesztett és Indiában engedélyeztetett vakcinákat gyártják ott India és a más térségbeli országok számára, de az intézet az amerikai Novavax oltóanyagának előállítására is felkészült. Az AstraZenecával kötött megállapodás alapján az SII egymilliárd dózis koronavírus elleni vakcinát gyárt le Indiának és más fejlődő országoknak. Indiának van saját, már ugyancsak engedélyezett oltóanyaga: a Covaxint a Bharat Biotech vállalat fejlesztette ki.

Looks like a major fire at the Serum Institute of India, the manufacturer of the Covishield vaccine. Hope everyone is safe.

