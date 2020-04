Ferenc pápa a női szerpapság lehetőségét vizsgáltatja

A Giuseppe Petrocchi olasz bíboros vezette bizottságnak tíz tagja van - hat európai országból és az Egyesült Államokból -, közülük öt nő.

A jelenlegi egyházjog szerint diakónus lehet házas férfi is, asszony vagy hajadon azonban nem, jóllehet a korai kereszténység idején szolgáltak nők is segédlőpapokként. Ferenc pápa épp az ő esetük tanulmányozására állított fel 2016-ban bizottságot, ám annak tagjai nem jutottak egyezségre a kérdésben, hogy a hajdani minta alapján megnyíljon-e nők előtt is a diakónusi lehetőség, ezért a testület feloszlott.

A szerpapoknak számos olyan jogosultságuk van, amely papokat illet meg: összeadhatnak párokat, keresztelhetnek, temetési szertartást tarthatnak, misét azonban nem.

A női diakónusok támogatói azzal érvelnek, hogy a tisztség kiterjesztésével enyhülne a paphiány a világ több eldugott részén, például az Amazonas vidékén. Ellenzői főként azt hozzák fel érvként, hogy Jézus csakis férfiakat szemelt ki apostolainak, papi tisztségekhez kizárólag férfiaknak van joguk.

