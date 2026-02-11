Bejelentés közeleg: elnökválasztás és népszavazás jöhet Ukrajnában

A londoni üzleti napilap szerint Donald Trump amerikai elnök „arra szorítja” Ukrajnát, hogy mindkét voksolást május 15-ig rendezze meg, ellenkező esetben Kijev nem részesülne amerikai biztonsági garanciákban.

A Financial Times forrásai szerint az ukrán kormányra Washington „intenzív nyomást gyakorol” annak érdekében, hogy az Oroszországgal tartott béketárgyalások még tavasszal befejeződhessenek, és júniusig alá lehessen írni a háború lezárásáról intézkedő összes dokumentumot.

A londoni lap szerint erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is beszélt újságíróknak, kijelentve: a Fehér Ház onnantól már a novemberi kongresszusi választásokra akarja összpontosítani figyelmét.

A Financial Timesnak nyilatkozó ukrán és európai uniós illetékesek közlése szerint

Zelenszkij az elnökválasztás és a népszavazás terveit hivatalosan február 24-én, a háború kezdetének negyedik évfordulóján jelenti be,

az ukrán parlament pedig márciusban és áprilisban végrehajtja a háborús időszakban tartandó voksoláshoz szükséges törvénymódosításokat.

A lap szerint az értesülést egyelőre sem Zelenszkij hivatala, sem az Egysült Államok kijevi nagykövetsége nem kommentálta.