2026. február 11. szerda
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólal az 56. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2026. január 22-én. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szelleme.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

Bejelentés közeleg: elnökválasztás és népszavazás jöhet Ukrajnában

Infostart

Ukrajna hozzákezdett az elnökválasztás előkészítéséhez, és egyidejűleg népszavazást is tartana az Oroszországgal kötendő esetleges békemegállapodásról – írta szerdán a Financial Times ukrán és nyugati illetékesek közléseit idézve.

A londoni üzleti napilap szerint Donald Trump amerikai elnök „arra szorítja” Ukrajnát, hogy mindkét voksolást május 15-ig rendezze meg, ellenkező esetben Kijev nem részesülne amerikai biztonsági garanciákban.

A Financial Times forrásai szerint az ukrán kormányra Washington „intenzív nyomást gyakorol” annak érdekében, hogy az Oroszországgal tartott béketárgyalások még tavasszal befejeződhessenek, és júniusig alá lehessen írni a háború lezárásáról intézkedő összes dokumentumot.

A londoni lap szerint erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is beszélt újságíróknak, kijelentve: a Fehér Ház onnantól már a novemberi kongresszusi választásokra akarja összpontosítani figyelmét.

A Financial Timesnak nyilatkozó ukrán és európai uniós illetékesek közlése szerint

Zelenszkij az elnökválasztás és a népszavazás terveit hivatalosan február 24-én, a háború kezdetének negyedik évfordulóján jelenti be,

az ukrán parlament pedig márciusban és áprilisban végrehajtja a háborús időszakban tartandó voksoláshoz szükséges törvénymódosításokat.

A lap szerint az értesülést egyelőre sem Zelenszkij hivatala, sem az Egysült Államok kijevi nagykövetsége nem kommentálta.

