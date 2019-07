Ítéletidő, turisták haltak meg Görögországban

Legkevesebb hat turista életét vesztette csütörtökre virradóra Görögországban a heves jégesők, szélviharok és esőzések miatt.

Two children among tourists killed in storms in Greece #greece #halkidiki #storms #weather https://t.co/ri1q0bD0AV pic.twitter.com/YZtVdCOrhS