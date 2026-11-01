Egyszázalékos visszaesésért felel a rendkívüli hőség az európai gazdaságban

A Triodos bank által készített felmérés azt vizsgálta, hogy milyen szintű gazdasági visszaesést okozhatott Európa gazdaságában a rendkívül aszályos nyár. A világ egyik vezető fenntartható és etikus bankjának tanulmánya az Európai Unió GDP-je akár egy százalékkal is visszaeshet elsősorban a munkatermelékenység visszaesése miatt, amit a hőhullám váltott ki.
„A mediterrán munkavégzési struktúra előbb-utóbb meg fog honosodni több európai országban is, mivel a nagy melegben több pihenőidő kell”
– hívta fel a figyelmet az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, hozzátéve: „ha a forró időben kell dolgozni, akkor könnyebb elfáradni, kevésbé kreatív, lelkes a munkavállaló.”
Pásztor Szabolcs hangsúlyozta, hogy a jelenségnek mérhető gazdasági költsége jelentkezik a munkatermelékenység kiesésében. „Az Európai Unió GDP-ének 0,6 százalékos visszaesését hozhatja, a fennmaradó 0,4 százalék veszteséget egyéb tényezők okoznak, köztük a mezőgazdaság kihívásai. Ha nem lett volna a hőhullám nyáron, az Európai Unió GDP-je magasabb lehetne 1 százalékkal” – részletezte.
Ekkora vízhiányban észszerű akkumulátorgyárakat építeni?
„Magyarországnak a víz megtartása lenne a feladata. Folyóink, tavaink, a felszín alatti vizeink bőségesen rendelkezésre állnak” – hangsúlyozta a kutatási igazgató.
Emlékeztetett, hogy egy technológiai újítás kihívást jelent a villamos áram, víz felhasználása szempontjából ezért a jó gazdaságpolitikának ezeket szavatolnia kell.
„Olyan beruházásokra van szükség, amelyek nem veszélyeztetik a víz megtartását és nem emelik meg az import számlát villamos energiából”
– figyelmeztetett Pásztor Szabolcs.
A teljes beszélgetést szerdán 19 órától hallgathatják meg az InfoRádió GeoTrendek című műsorában.