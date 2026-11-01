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szárazság aszály folyómeder éghajlatváltozás
Nyitókép: Unsplash

Egyszázalékos visszaesésért felel a rendkívüli hőség az európai gazdaságban

InfoRádió

Az Európai Unió GDP-je egy százalékkal csökkenhetett idén a nyári szárazság miatt. Ez elsősorban a munkatermelékenység visszaesésével magyarázható – erről is beszélt az InfoRádió GeoTrendek című műsorában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Pásztor Szabolcs arra is kitért, hogy mekkora kockázatot jelent az akkumulátorgyárak telepítése.

A Triodos bank által készített felmérés azt vizsgálta, hogy milyen szintű gazdasági visszaesést okozhatott Európa gazdaságában a rendkívül aszályos nyár. A világ egyik vezető fenntartható és etikus bankjának tanulmánya az Európai Unió GDP-je akár egy százalékkal is visszaeshet elsősorban a munkatermelékenység visszaesése miatt, amit a hőhullám váltott ki.

„A mediterrán munkavégzési struktúra előbb-utóbb meg fog honosodni több európai országban is, mivel a nagy melegben több pihenőidő kell”

– hívta fel a figyelmet az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, hozzátéve: „ha a forró időben kell dolgozni, akkor könnyebb elfáradni, kevésbé kreatív, lelkes a munkavállaló.”

Pásztor Szabolcs hangsúlyozta, hogy a jelenségnek mérhető gazdasági költsége jelentkezik a munkatermelékenység kiesésében. „Az Európai Unió GDP-ének 0,6 százalékos visszaesését hozhatja, a fennmaradó 0,4 százalék veszteséget egyéb tényezők okoznak, köztük a mezőgazdaság kihívásai. Ha nem lett volna a hőhullám nyáron, az Európai Unió GDP-je magasabb lehetne 1 százalékkal” – részletezte.

Ekkora vízhiányban észszerű akkumulátorgyárakat építeni?

„Magyarországnak a víz megtartása lenne a feladata. Folyóink, tavaink, a felszín alatti vizeink bőségesen rendelkezésre állnak” – hangsúlyozta a kutatási igazgató.

Emlékeztetett, hogy egy technológiai újítás kihívást jelent a villamos áram, víz felhasználása szempontjából ezért a jó gazdaságpolitikának ezeket szavatolnia kell.

„Olyan beruházásokra van szükség, amelyek nem veszélyeztetik a víz megtartását és nem emelik meg az import számlát villamos energiából”

– figyelmeztetett Pásztor Szabolcs.

A teljes beszélgetést szerdán 19 órától hallgathatják meg az InfoRádió GeoTrendek című műsorában.

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Kezdőlap    Gazdaság    Egyszázalékos visszaesésért felel a rendkívüli hőség az európai gazdaságban

aszály

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Egyszázalékos visszaesésért felel a rendkívüli hőség az európai gazdaságban

Egyszázalékos visszaesésért felel a rendkívüli hőség az európai gazdaságban

Az Európai Unió GDP-je egy százalékkal csökkenhetett idén a nyári szárazság miatt. Ez elsősorban a munkatermelékenység visszaesésével magyarázható – erről is beszélt az InfoRádió GeoTrendek című műsorában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Pásztor Szabolcs arra is kitért, hogy mekkora kockázatot jelent az akkumulátorgyárak telepítése.
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