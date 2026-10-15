Asztalra tette friss számait a csőd felé tartó Bayer Construct

A Bayer Construct konszolidált féléves, nem auditált beszámolója szerint a cég nettó árbevétele a 2025. első félévi 122,274 milliárd forintról 2026 első félévében 91,826 milliárd forintra csökkent.

A vállalat adózott eredménye 11,951 milliárd forintról az év első felében 4,367 milliárd forintra esett vissza.

A korrigált adózott eredmény (amely a leányvállalatok adózott eredményéből a külső tagok részesedését is tartalmazza) a 2025. első félévi 12,048 milliárd forintról 2026 első félévében 4,424 milliárd forintra csökkent.

A Bayer Construct Zrt. ellen a bíróság szeptember 25-én rendelt el csődeljárást, a kormány a szeptember 4-i rendeletével Bayer Construct csődeljárását stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette.

Magyar Péter miniszterelnök augusztus 3-án jelentette be, hogy a kormány eláll a Bayer Construct által megvalósított zuglói irodakomplexum megvásárlásától és

visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán-kormány már kifizetett. Elmondta, hogy a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg.

A szerződéstől való elállás célja az, hogy az állam a kifizetéseket visszaszerezze, érvényesítse a megállapodásban szereplő biztosítékokat, és - amennyiben ennek jogi feltételei fennállnak - kötbért és kártérítést is követeljen.