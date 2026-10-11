Ezzel Putyin nyert – mondja a szakértő

A biztonságpolitikai és Oroszország-térség szakértő szerint teljes tévedés arra számítani, hogy ez a mennyiség érdemben befolyásolhatja az Egyesült Államokban jelenleg valóban magas üzemanyagárakat.

"Az Egyesült Államokban november elején tartják az időközi választásokat, a Republikánus Párt most nagyon nem áll jól, jelenleg az tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy a törvényhozás mindkét házában elveszítik a többséget.

A mostani amerikai-orosz gázolaj-megállapodás a félidős választások előtt a Trump-adminisztráció kétségbeesett, utolsó pillanatos lépése arra, hogy legalább egy kicsit lejjebb nyomja az üzemanyagárakat,

ha nem is az importált mennyiséggel, hanem az erről szóló hírekkel" - fejtette ki.

Rácz András szerint technikailag igaz, amit Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő mondott, vagyis az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók feloldása hozzájárulást jelent Moszkvának az Ukrajna elleni háború finanszírozásához.

"Az orosz költségvetés exportbevételei között valóban messze az olaj- és olajtermékek kiviteléből származóak a legnagyobbak. Ugyanakkor, mivel a megállapodásban elhanyagolható mennyiségekről van szó, az abból származó bevétel sem jelentős. Egy kicsivel több pénz lesz az orosz kasszában, ha ezek a szállítások megvalósulnak, de ez mindösszesen néhány milliárd dollárt jelent, a háború fenntartása és működtetése pedig napi szinten 3 és 5 milliárd dollár közötti összegbe kerül Oroszországnak" - fűzte hozzá a szakértő.

Az esetleges újabb Oroszország elleni uniós szankciók - hétfőn Luxembourgban üléseznek az uniós külügyminiszterek - lehetőségéről Rácz András azt mondta, ha sikerülne javítani a már érvényben lévő szankciók, köztük a technológiai szankciók betartatásán, amely alapján Oroszország katonai technológiákhoz nem férhetne hozzá, az önmagában hatással lenne Oroszországra.

"Az EU 2027-től fokozatosan kivezeti mindenféle orosz gáz importját, ami nagyon fog fájni Moszkvának" - jegyezte meg Rácz András.

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken állapodott meg arról, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket fog szállítani az amerikai és a világpiacra.

Az amerikai elnök a telefonbeszélgetésük után azt közölte: Putyin vállalta, hogy Oroszország "haladéktalanul" szállít több mint 300 ezer tonna gázolajat, majd novemberben újabb 500 ezer tonnát és röviddel azt követően 1 millió tonnát.

Az amerikai pénzügyminisztérium aznap közölte, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, és 2027. április 7-ig engedélyezi az orosz dízelüzemanyag-szállításokat.

Szombaton az orosz kormány azonnali hatállyal részlegesen feloldotta a dízelexport tilalmát – jelentette be Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes. Oroszországban elegendő a kitermelés ahhoz, hogy teljesen kielégítsék a hazai igényeket, illetve a meghatározott mennyiségben exportáljanak a világpiacra - közölte Novak.