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2025 szeptemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 17,6, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 15,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbi, alacsony bázisnál.
Nyitókép: Getty Images/Arctic-Images

Egy adat, amelynek egyaránt örül a Tisza és a Fidesz is

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A Központi Statisztikai Hivatal friss jelentései szerint augusztusban az ipari termelés 8,7 százalékkal bővült, míg a szeptemberi infláció 1,6 százalékra lassult. A kedvező makrogazdasági mutatószámok és az IMF előzetes értékelése mellett a forint árfolyama is erősödött az euróval szemben.

A KSH adatai szerint az ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához képest 8,7 százalékkal, júliushoz képest pedig 1 százalékkal emelkedett. A növekedést elsősorban a járműgyártás és az elektronikai ipar teljesítménye hajtotta, miközben a feldolgozóipari ágazatok többségében továbbra is csökkenést regisztráltak. Ugyanakkor a kiskereskedelmi forgalom volumene augusztusban éves alapon 2,4 százalékkal nőtt, havi összevetésben viszont 0,7 százalékos mérséklődést mutatott.

A szeptemberi fogyasztói árak átlagosan 1,6 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, ami a mögöttes árazási nyomás továbbra is mérsékelt jelenlétére utal. Elemzői várakozások szerint az éves átlagos infláció 1,8 százalék körül alakulhat.

Az IMF előrejelzése szerint

a hazai GDP idén 2 százalékkal bővülhet,

míg a költségvetési hiány csökkentése érdekében a szervezet középtávú kiigazítást és a hiánycélok szigorítását javasolja.

Amikor örülnek a pártok

A Fidesz a korábbi kormányzás eredményének tekintette a kedvező számokat, hiszen az ipari bővülést éppen azok a gyárak hajtották, amelyek betelepítésére az elmúlt évek gazdaságpolitikája épült. Csakhogy ezeknek a beruházásoknak az alacsony hozzáadott értéke továbbra is a gazdaság egyik legsúlyosabb szerkezeti problémája.

A mostani kormánypárt és Magyar Péter miniszterelnök számára szintén jól jött a látványos növekedés, ám a kedvező adat értékelésekor már kevésbé került előtérbe, hogy a bővülés éppen azokhoz az iparágakhoz kötődött, amelyekre a Tisza – és az akkori kormány kritikus média – a választási kampányban rendszeresen bírálatokat fogalmazott meg – állapítja meg az index.hu cikke.

Annyit tettek még hozzá szerkesztőségi információként, hogy „úgy hallottuk, hogy egy-két banki makrogazdasági elemző is jót mosolygott azon, ahogy a két politikai oldal egyszerre könyvelte el saját sikereként ugyanazt az adatot. Így aztán tényleg senkinek sem lehetett oka a panaszra”.

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Kezdőlap    Gazdaság    Egy adat, amelynek egyaránt örül a Tisza és a Fidesz is

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