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Emelkedő grafikon elmosódott eurószimbólummal a háttérben; kereskedelmi, pénzügyi, gazdasági koncepció.
Nyitókép: peshkov/Getty Images

Németh Viktória: hamarosan kiderülhet, mennyiben igazodik a jövő évi költségvetés az OECD javaslataihoz

Infostart / InfoRádió

Megjelent az OECD legfrissebb gazdasági jelentése, amely 2026-ra a világ egészére 2.9 százalékos gazdasági növekedést vár, ugyanakkor borúlátóbb az euróövezeti országok esetében, ahol mindössze 1 százalékos GDP-növekedést prognosztizál – erről beszélt az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója.

Kis mértékben stabilabbnak látja a világgazdaság teljesítményét az OECD, mint azt korábban várta – mondta az InfoRádióban Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója.

„Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi szervezet 2,9 százalékos átlagos GDP-növekedést vár a világgazdaság teljes egészét tekintve, viszont az euróövezet szempontjából borúlátóbb, és úgy látják, hogy mindössze 1 százalékos GDP-növekedés várható az idei, illetve a következő évben is Európa központjában” – magyarázta a szakértő.

Az elemző hozzátette, ez a várakozás Magyarországra is kihat, mivel Európa-szerte olyan hatások sújtják a gazdaságot, mint a magas energiaárak, a szigorú kamatkörnyezet,

a legnagyobb problémát pedig az jelenti, hogy a német gazdaság strukturális problémákkal küzd – ez az egész kontinensre, és így hazánkra is kihat.

Az OECD előrejelzése szerint a magyar GDP 2026-ban 1,9 százalékra, 2027-ben pedig 2,2 százalékra gyorsulhat – folytatta Németh Viktória. Mint mondta, idén gazdasági növekedést elsődlegesen a fogyasztás hajtotta, illetve belső tényezők. A nemzetközi szervezet azzal kalkulál, hogy ezek a pozitív trendek a következő évben is fennmaradhatnak.

A senior elemző szerint az exportpiacok esetében az a tendencia látható, hogy az energiaárak, illetve az ebből fakadó ársokkok miatt sokkal nehezebben lehet eladni a nemzetközi piacokon az európai termékeket. Magyarország ebből a szempontból is szorosan összekapcsolódik Németországgal, és ha a német gazdaságnak, gazdasági szereplőknek problémái vannak, az ránk is jelentősen kihat.

Németh Viktória arról is beszélt, hogy milyen fiskális és strukturális reformokat javasol Magyarországnak az OECD.

A szervezet a jelentésében például olyan intézkedéseket javasol, mint a nyugdíjkorhatár módosítása vagy a progresszív adórendszer bevezetése.

Az, hogy ezek a kérdések hogyan alakulnak 2027-ben, a következő hetekben kiderülhet a jövő évre tervezett költségvetésből. A szakértő megjegyezte, elképzelhetők bizonyos módosítások, bár a kormányzat alapvetően azt kommunikálta, hogy a nyugdíjaknál nem lesz az OECD által javasolthoz hasonló módosítás.

A személyi jövedelemadó rendszerében viszont bekövetkezhet bizonyos progresszív irányba történő ellépés – tette hozzá az Oeconomus senior kutatója.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

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Kezdőlap    Gazdaság    Németh Viktória: hamarosan kiderülhet, mennyiben igazodik a jövő évi költségvetés az OECD javaslataihoz

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