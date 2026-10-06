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Nyitókép: Pexels.com

Lendületbe került itthon az ipar

Infostart / MTI
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Augusztusban az ipari termelés volumene 8,7 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A júliusinál 1,0 százalékkal nagyobb volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás – jelentette kedden első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Idén augusztusban fordult elő először, hogy a termelés két egymást követő hónapban is növekedett. Korábban a havi adatok felváltva emelkedtek és csökkentek az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben a júniusi 10,1 és a júliusi 4,7 százalék után harmadik hónapja nőtt az ipar teljesítménye.

A feldolgozóipari alágak többségében – így a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában is – csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. Az ipar egészét érintő volumennövekedés elsősorban a két legnagyobb súlyú alágnak, a járműgyártásnak, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának köszönhető.

Az ipari termelés az év első nyolc hónapjában 3,4 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.

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