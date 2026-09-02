Rengeteg feltétele van annak, hogy valaki majd szélturbinát állítson – részletek

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. A benyújtási határidő október 30-a.

Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője az InfoRádióban a részletekről szólva elmondta, 700 megawattnyi szabad kapacitás pályázata jelent meg az energiahivatal honlapján, erre lehet pályázni.

„Pontosan 9 hálózati csomópontra lehet majd ezt a szabad kapacitást elérni, illetve továbbítani, ez összesen 9 járást érint. Ami a betáplálást illeti, vagyis a szélerőművek indulásának időpontját, a legkorábbi csatlakozási időpont 2030. szeptember 30-a, a legkésőbbi két évvel későbbre vonatkozik” – árulta el.

Eredményt december 13-ig hirdetnek.

A Magyar Szélenergia-ipari Társaság elnöke üdvözli a pályázat idei kiírását, és azt is, hogy az alapfeltételek már korábban ismertek voltak, csak a csatlakozási pontok lokációja nem.

„Van 9 olyan csomópont; úgy szól a kiírás, hogy a betáplálási pont 19 kilométeres körzetéből elvileg a fejlesztők jelentkezhetnek, hogy ők ide szeretnének csatlakozni a turbinájukkal. Kijelenthető, hogy most egy olyan kapu nyílt ki, ami az elmúlt 15 évben zárva volt” – mondta az InfoRádióban Lendvay Péter.

Szerinte ma a nagy szakmai múlttal nem rendelkezők is belevághatnak, noha ez nem egy egyszerűbb napelemes rendszer.

Elmondta, a csomópontok ott vannak, ahol egyébként ma is vannak. Ezen pontok 19 kilométeres körzetében bárhol lehetnek azok a földterületek, ahol fel lehet állítani a tornyokat, az alábbi feltételekkel:

nincs Natura 2000 terület,

nincs örökségvédelem,

nincs lakott terület 700 méterre

utaktól, autópályáktól, távvezetékektől is megvannak a biztonsági védőzónák

lápok, vízfolyások, madárvonulás szempontjából is kell építési engedély.

Lendvay Péter optimista.

„Kicsit mindig fél az ember attól, hogy mindig az ország csak a kisalföldi régiót preferálja, ezért most a Pest megye, Ócsa, Székesfehérvártól nyugatra... tehát van egy-két olyan terület, ami azért elmozdul ebből az irányból, és ez diverzifikáltabbá teszi a széltermelést is” – vagyis az ország középső részén máskor fognak energiát termelni a szélturbinák, mint a nyugati részén a Magyar Szélenergia Ipari Társaság elnöke szerint.

A cikk Kalapos Mihály összeállítása alapján készült.