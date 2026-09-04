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2026. szeptember 4. péntek Rozália
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Nagyszabású szélerőmű-fejlesztést indít a Green Energy Investhor Zrt. (GEI) a Kisalföldön, a Vadosfa térségében tervezett beruházás 70 korszerű szélturbinával összesen 499 megawatt (MW) új beépített kapacitást hoz létre, éves szinten így várhatóan 1200 gigawattóra (GWh) villamosenergia-termelést biztosít majd.
Nyitókép: Andriy Onufriyenko/Getty Images

Szélerőművek: már be is adhatók a pályázatok

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Péntektől benyújthatók a pályázatok szélerőművi kapacitások létesítésére és a meglévő kapacitások bővítésére.

A pályázókat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) kitölthető iratmintákkal és online iparági konzultációval is segíti – közölte a MEKH.

A pályázatokat a kiírásban meghatározott nyilatkozatokkal és csatolmányokkal együtt elektronikus úton, a magyarország.hu - Személyreszabott Ügyintézési Felületén (SZÜF), a hivatal honlapjáról elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és beküldésével kell benyújtani. A MEKH a benyújtáshoz szükséges iratmintákat kitölthető formában közzéteszi.

A hivatal emellett 2026. szeptember 10-én online konzultációt tart, tájékoztatást ad a pályázattal kapcsolatos tartalmi tudnivalókról és formai követelményekről. A konzultációra a kapacitaspalyazat@mekh.hu e-mail-címen lehet regisztrálni 2026. szeptember 9-én 10 óráig. A konzultáció pontos kezdési időpontjáról és az online csatlakozás részleteiről a MEKH a regisztrált érdeklődőket e-mailben tájékoztatja.

A pályázatok benyújtásának végső határideje 2026. október 30.

A hivatal a benyújtott pályázatok feldolgozását és értékelését a pályázati kiírásban meghatározott szabályok szerint végzi, az előzetes eredményeket legkésőbb 2026. december 13-ig közzéteszi a honlapján.

A pályázati kiírás és mellékletei, a kitölthető iratminták, az elektronikus pályázati űrlapok közvetlen linkjei, és a pályázati eljárással kapcsolatos további információk a MEKH honlapján érhetők el: https://www.mekh.hu/kapacitas-palyazati-eljaras-2026

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Kezdőlap    Belföld    Szélerőművek: már be is adhatók a pályázatok

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