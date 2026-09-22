A 38-as kilométernél a külső sávon áll a forgalom. Aki teheti, a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópontban tud lehajtani az autópályáról, és kerülni az 1-es főút felé – közölte az utinform.hu.
Már 10 kilométernél is hosszabb dugó van az M1-es autópályán, baleset történt
Összeütközött egy kamion és egy autó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében, a torlódás már meghaladta a 10 kilométert – közölte az Útinform kedd reggel.
Alkotmányellenes a szolidaritási adó alkalmazásának pár szabálya
Választási vereség utánLemondott a CDU tartományi vezetője és a főtitkár is
sport a tévébenKerékpáros vb, röplabda-Eb
A zöldebb iroda gazdasági előnyt is jelenthet a vállalkozásoknak
Tisza-kormány: döntés születhet a Médiatanács új vezetéséről, Magyar Péter is felszólal ma a parlamentben
Az Országgyűlés kedden több sorsdöntő személyi kérdésben is szavazhat: a képviselők döntenek Polyák Gábor médiajogász Médiatanács-elnöki jelöléséről, és napirendre kerülhet Szathmáry Zoltán legfőbb ügyészi kinevezése is, bár Magyar Péter miniszterelnök jelezte, a Tisza-frakció támogatása nem garantált. Közben tovább dagad az M6-os autópálya-koncesszió ügye: a kormány felülvizsgálja a 2022-ben kötött, 35 éves szerződést, amelyet a magyar történelem legsúlyosabb korrupciós ügyének neveztek, a rendőrség pedig hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz. Magyar Péter a parlamentben az előző kormányhoz köthető üzleti körök visszaéléseit is részletesen ismertette, és nemzeti minimumnak nevezte a jogtalanul megszerzett vagyon visszaszerzését.
Brutális száguldásban a techrészvények, de 1929-es vészjelet látnak a szakértők - Délután robbanhat az MNB-bomba
Óvatosan indult a keddi kereskedés az európai tőzsdéken, a magyar piac pedig kisebb mínuszban nyitott a hétfői amerikai rali után.
Lithuania ready to 'fight back' but has evacuation plans in face of Russia threats, PM tells BBC
Sinkevičius told BBC Newsnight Lithuanians feel "constantly threatened" by Moscow, but the nation was prepared to "fight back" if attacked.