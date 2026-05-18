Nem akart Pakson maradni a válogatott csatár, de merre tovább?

„A szerződésem június 30-cal lejár, és távozni fogok a Pakstól” – árulta el a köztévének a 28-szoros válogatott játékos. „Nem hosszabbítjuk meg a szerződés, igaz, a Paks szerette volna. Közös megegyezéssel, mondhatom így, a családdal átbeszélve, úgy gondoljuk most jónak, hogy nem maradok Pakson. Nagy szívfájdalmam, hiszen Pakson lettem valaki, válogatott játékos, gólkirály, az év játékosa. Szép eredményeket értem el itt. Ez az időszak sajnos most lezárul, de majd nyílik egy újabb. Az, hogy Szeged vagy más, a jövő zenéje ” – reagált az NB II-es szegediek érdeklődésére vonatkozó kérdésre.

A Pakssal megszerzett bronzérmet illetően úgy fogalmazott, hogy az egész szezont tekintve ez egy bravúr, mivel „átalakulóban volt, van a csapat”, „több fiatal szerepet kapott” benne.

Saját idényét értékelve azt mondta: az első félévet nem tudja értékelni, mert térdsérülés és műtét miatt az teljesen kimaradt, aztán januártól a hosszú kihagyás után nehezebben tért vissza, de úgy gondolja, a vége felé már élvezte a játékot és az állapota is százszázalékos lett.

A 31 éves Ádám Martin 2020 nyarán Kaposvárról érkezett először Paksra, ahol második idényében 31 találattal gólkirály lett a magyar élvonalban. Ezt követően a dél-koreai Ulszan csapatához igazolt, mellyel két bajnoki címet ünnepelhetett. 2024 nyarán a görög Aszteraszhoz szerződött, melynek színeiben csak a kupában volt eredményes, majd novemberben közös megegyezéssel szerződést bontottak a felek. Annak az évnek a végén tért vissza másfél évre szóló szerződéssel Paksra.