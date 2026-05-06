Az nem úgy megy, hogy valamire ráírjuk, hogy reformkaja

Az országos ellenőrzésen azt vizsgálták, hogy a vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendi igényekhez kapcsolódó élelmiszer-biztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási követelményeknek.

Ismertették hogy az országos vizsgálaton ellenőrzött 192 vendéglátóipari egységből 71 kizárólag reformételek előállításával és forgalmazásával foglalkozott, míg 121 egység a hagyományos kínálat mellett speciális termékekkel is.

A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel, és tudatossággal működnek, ezek az egységek jellemzően pontosan ismerik a vonatkozó jogszabályi előírásokat, és kiemelt figyelmet fordítanak a megfelelő technológiai, higiéniai feltételekre.

Pozitívumként értékkelték, hogy többségük gondoskodik a reformételekhez használt alapanyagok elkülönített tárolásáról, valamint törekszik a külön eszközhasználatra, a munkafolyamatok térbeli, vagy időbeli elkülönítésére.

Azoknál a vendéglátóhelyeknél, amelyek nem kifejezetten reformételekre specializálódtak, gyakran hiányos technológiai háttér, a szaktudás, különösen a szakszerű fogalomhasználat, a jogszabályi megfelelés, valamint az előállítási folyamatok során felmerülő kockázatok felismerése terén. Nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami növeli a keresztszennyeződés kockázatát.

Hangsúlyozták, alapvető elvárás az allergénekről és intoleranciát okozó anyagokról szóló részletes, és hiteles információk biztosítása.

A feltárt tapasztalatok alapján továbbra is indokolt a vendéglátó vállalkozások folyamatos szakmai támogatása, valamint a jogszabályi megfelelés rendszeres ellenőrzése annak érdekében, hogy a speciális étrendet követő fogyasztók biztonságos, és megbízható szolgáltatásban részesüljenek. A hatóság a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a hasonló célvizsgálatokra, valamint együttműködik az ágazati szereplőkkel, és támogatja azok szakmai edukációját.