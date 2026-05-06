ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.82
usd:
306.29
bux:
136359.37
2026. május 6. szerda Frida, Ivett
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Különleges tojásétel húsvétra

Az nem úgy megy, hogy valamire ráírjuk, hogy reformkaja

Infostart / MTI

Reformételeket készítő és forgalmazó vendéglátóipari létesítményeket ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a kormányhivatalok közreműködésével. Az esetek 18 százalékában indult hatósági eljárás, jellemzően higiéniai hiányosságok miatt – közölte az NKFH szerdán.

Az országos ellenőrzésen azt vizsgálták, hogy a vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendi igényekhez kapcsolódó élelmiszer-biztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási követelményeknek.

Ismertették hogy az országos vizsgálaton ellenőrzött 192 vendéglátóipari egységből 71 kizárólag reformételek előállításával és forgalmazásával foglalkozott, míg 121 egység a hagyományos kínálat mellett speciális termékekkel is.

A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel, és tudatossággal működnek, ezek az egységek jellemzően pontosan ismerik a vonatkozó jogszabályi előírásokat, és kiemelt figyelmet fordítanak a megfelelő technológiai, higiéniai feltételekre.

Pozitívumként értékkelték, hogy többségük gondoskodik a reformételekhez használt alapanyagok elkülönített tárolásáról, valamint törekszik a külön eszközhasználatra, a munkafolyamatok térbeli, vagy időbeli elkülönítésére.

Azoknál a vendéglátóhelyeknél, amelyek nem kifejezetten reformételekre specializálódtak, gyakran hiányos technológiai háttér, a szaktudás, különösen a szakszerű fogalomhasználat, a jogszabályi megfelelés, valamint az előállítási folyamatok során felmerülő kockázatok felismerése terén. Nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami növeli a keresztszennyeződés kockázatát.

Hangsúlyozták, alapvető elvárás az allergénekről és intoleranciát okozó anyagokról szóló részletes, és hiteles információk biztosítása.

A feltárt tapasztalatok alapján továbbra is indokolt a vendéglátó vállalkozások folyamatos szakmai támogatása, valamint a jogszabályi megfelelés rendszeres ellenőrzése annak érdekében, hogy a speciális étrendet követő fogyasztók biztonságos, és megbízható szolgáltatásban részesüljenek. A hatóság a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a hasonló célvizsgálatokra, valamint együttműködik az ágazati szereplőkkel, és támogatja azok szakmai edukációját.

Kezdőlap    Gazdaság    Az nem úgy megy, hogy valamire ráírjuk, hogy reformkaja

fogyasztóvédelem

étel

nkfh

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Magyar Péter és a Tisza Párt első lépései döntően jók voltak a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője szerint. Fodor Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy bizonyos cselekedetek és lépések azonban erősen kritizálhatók vagy nem elfogadhatók.
 

Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

VIDEÓ
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.06. szerda, 18:00
Pósfai Mihály
Széchenyi-díjas geológus, az MTA új elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pozitív fejlemények érkeztek Iránból, raliznak a tőzsdék

Pozitív fejlemények érkeztek Iránból, raliznak a tőzsdék

Az iráni helyzet továbbra is jelentősen meghatározza a hangulatot a nemzetközi piacokon, a tegnapi amerikai csúcsdöntést követően ma reggel Ázsiában széles körű emelkedést lehetett látni, miután Donald Trump bejelentette, hogy egy időre felfüggesztik a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók kíséretét, miután érdemi előrelépés történt az Iránnal való tárgyalásokban. Eközben Irán egy 30 pontos béketervet terjesztett elő, miután megkapták a korábbi béketervre adott amerikai választ. A deeszkalációra utaló jelek miatt jelentősen csökkent az olajár, a tőzsdéken pedig pozitív hangulat látható, Európában jelentős emelkedésben vannak a vezető indexek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási pénzeső hullhat a magyar diákokra és nyugdíjasokra: kiderült, honnan teremtik elő a mesés összegeket

Óriási pénzeső hullhat a magyar diákokra és nyugdíjasokra: kiderült, honnan teremtik elő a mesés összegeket

A hamarosan felálló, Magyar Péter vezette új kormány jelentős jóléti intézkedéseket ígér.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Canary Islands' leader says he opposes plan to let virus-hit cruise ship dock there

Canary Islands' leader says he opposes plan to let virus-hit cruise ship dock there

"I can not allow [the boat] to enter the Canaries," says Fernando Clavijo - he is seeking an urgent meeting with the Spanish government in Madrid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 6. 10:34
Elemző: manapság már nem luxus a százmilliós lakás
2026. május 6. 09:17
Flesch Tamás: nem várnak rekordokat idén a szállásadók, csak egy elfogadható évet
×
×