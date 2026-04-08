2026. április 10. péntek Zsolt
Egy nő ellenőrzi egy ofszet nyomdagép működését.
Nyitókép: Getty Images

Drágulnak a könyvek: a közel-keleti helyzet miatt bajban van a nyomda- és papíripar

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A drágulás hamarosan a kiadói árakban is megjelenhet, és érintheti a már legyártott készleteket is. Egyes kiadók már jelezték, hogy visszafogják a kiadványszámot, és bizonyos újranyomások is elmaradhatnak, ami hiányokat okozhat a piacon. Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke az InfoRádióban elmondta: most már azt is számításba kell venni, hogyha nagyobb példányszámban szeretnének kinyomtatni egy könyvet, akkor az alacsonyabb műveleti költségek nem feltétlenül fognak javítani az árakon.

A közel-keleti konfliktus miatt kialakult globális ellátási zavarok és az üzemanyagárak emelkedése közvetlen hatással van a papírgyártásra, a nyomdaiparra, mivel a festékek, kémiai kezelőanyagok és egyéb alapanyagok jelentős része az olajfinomítás melléktermékeiből származik. A Fumax kiadó április elején közzétett Facebook-bejegyzésében azt írta, a papíripari termékek ára jelentősen emelkedni fog a közeljövőben, és várakozásuk szerint több termékkategóriában a növekedés mértéke eléri vagy meg is haladhatja a tíz százalékot. A drágulás már most érzékelhető, mivel az első áremelkedések már április 1-jén életbe léptek, és a kiadó szerint a változások a könyv- és képregényvásárlókat is érzékenyen érintik majd.

A papíripari drágulás előbb-utóbb a kiadói árakban is megjelenik majd, ráadásul a már legyártott készletek esetében is.

Egyes kiadók jelezték, hogy visszafogják a kiadványszámot, és bizonyos újranyomások is elmaradhatnak, ami hiányokat okozhat a piacon.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke az InfoRádióban azt mondta, a Fumax kiadó valószínűleg a Nyomda- és Papíripari Szövetségtől kapott közlemény alapján fogalmazta meg állásfoglalását, illetve várakozásait. Gál Katalin figyelmeztetett, hogy a közel-keleti helyzet eszkalálódása, valamint a Hormuzi-szoros lezárása nemcsak az olaj- és gáztároló létesítmények részleges kiesését vagy korlátozottabb teljesítményét eredményezte, hanem a papírárak elszabadulásához, illetve az összes nyomdai költség megemelkedéséhez is hozzájárult. A nagyobb nyomdák raktáraiban természetesen van készleten megfelelő mennyiségben papír, a rendeléseket ugyanis időben intézik, és nem az utolsó pillanatra hagyják, amikor könyveket kell nyomtatni.

Ahogy Gál Katalin fogalmazott, a jelenleg készleten lévő papírt még „békés áron” vásárolták meg a nyomdák,

az újabb beszerzések azonban már várhatóan nagyobb kiadással járnak majd.

A nyomdagépek működtetéséhez szükség van energiára, olajra, benzinre, amiket ide is kell szállítani, és maga a szállítmányozás, illetve a logisztika is fokozott költségekkel jár a jelenlegi helyzetben. A nyomdagépekbe különböző kémiai, petrolkémiai alapú nyersanyagok kerülnek, az ellátási zavarok miatt azonban jelentős hiány alakult ki a piacon ezekből a termékekből. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a vezető tengeri biztosítók a háborús kockázatokra hivatkozva felfüggesztették fedezeteiket, ami a tankerforgalom drasztikus visszaeséséhez és jelentős szállítási felárak megjelenéséhez vezetett. „Ez azt jelenti, hogy

nemcsak az üzemanyag lett drágább, hanem a biztosítási összeg is jócskán emelkedett. Nem lehet csak úgy szaladgálni a tengeren, hanem megnövekedett ennek is a kockázata”

– magyarázta Gál Katalin.

Mindennek vélhetően dominóhatása lesz, ami rányomja a bélyegét a könyvkiadásra és a könyvterjesztésre is. Gál Katalin megerősítette, hogy a költségnövekedés mértéke elérheti vagy meghaladja a két számjegyű, tízszázalékos tartományt. A nyomdaipari vállalkozásoknak plusz költségeik lesznek, és ezt más területeken tapasztalt következmények, reakciók alapján feltehetően áthárítják majd.

Gál Katalin kiemelte: a legtöbb alapanyagot külföldről szerzik be a vállalkozások, így a devizakitettség tovább növeli a problémákat. A forint aktuális árfolyama is hat arra, hogy mit, mennyiért és hogyan lehet megvásárolni.

Ha valaki nagyobb mennyiséget rendelt, jobban jár, mert a műveleti költségek csökkentek az egy darab kiadványra vetítve.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke szerint most már azt is számításba kell venni, hogyha nagyobb példányszámban szeretnének kinyomtatni egy könyvet, akkor az alacsonyabb műveleti költségek nem feltétlenül fognak javítani az árakon, ugyanis több papír, festék kell hozzá, valamint további szállítási kiadások merülhetnek fel.

„Ezek az áremelkedések nem fogják annyira a földhöz vágni azokat a könyvműhelyeket, amelyek többet megengedhetnek maguknak. Végső soron azonban az a helyzet, hogy a tízszázalékos termékkategóriánkénti drágulás már a most, újonnan kinyomott könyvek árában is jelentkezni fog, ami semmiképpen sem örömhír” – mondta Gál Katalin.

Lépett Európa egyik legerősebb országa: így csökkentenék az Amerikától való függésüket

Lépett Európa egyik legerősebb országa: így csökkentenék az Amerikától való függésüket

Franciaország bejelentette, hogy a kormányzat által használt számítógépek Windows operációs rendszeréről Linuxra állnak majd át, annak érdekében, hogy csökkenteni tudják függőségüket az amerikai technológiai cégektől - írta a Techcrunch.

Április 22-én tetőzik a Lyridák meteorraj, az esti órákban pedig egy ritka égi együttállás is megfigyelhető lesz - közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

