Szerbia meghosszabbította az üzemanyagok exportjára vonatkozó tilalmat

Szerbia május 2-ig meghosszabbította a kőolaj és az üzemanyagok exportjára vonatkozó tilalmat, hogy megvédje a hazai piacot, "mivel a globális események jelentős mértékben befolyásolják e termék ellátását és a kínálat csökkenését" - közölte a kormány.

A tájékoztatás szerint az intézkedés az egy hónappal ezelőtti tilalom meghosszabbítása, vagyis minden szállítási módra vonatkozik, és érinti a dízel, a benzin és a nyersolaj kivitelét annak érdekében, hogy megelőzzék a kritikus üzemanyaghiányt. Az előző korlátozás csütörtökön járt le.

Az intézkedések célja a belső piac védelme az üzemanyaghiánytól és az árak hirtelen emelkedésétől.

A szerb kormány korábban védelmi lépésként 40 ezer tonna dízelt bocsátott a stratégiai tartalékokból a belföldi piacra, valamint 20 százalékkal csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját az árnövekedés megfékezése érdekében.

Szerbia 2025-ben az általa felhasznált kőolaj mintegy 80 százalékát importálta. A kőolajat a pancsovai finomítóban dolgozzák fel. A nyugat-balkáni ország elsősorban kőolajszármazékokat exportál a szomszédos Bosznia-Hercegovinába, Montenegróba és Észak-Macedóniába.