2026. március 31. kedd Árpád
Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója beszédet mond a 4iG hosszú távra szóló, stratégiai jelentõségû nemzetközi együttmûködési- és keretmegállapodásainak aláírásán a Karmelita kolostorban 2026. március 2-án.
4iG: részesedést vásárol a cseh CSG a Hirtenberger Defence Systems Kft.-ben

A cseh védelmi ipari vállalatcsoport, a CSG 49 százalékos részesedést vásárol a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) leányvállalatában, a védelmi ipari gyártó Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Kft.-ben (HDS) – közölte a 4iG.

A közleményben kiemelték, hogy a HDS többségi, 51 százalékos tulajdona és irányítása továbbra is magyar kézben marad.

A partnerség célja az osztrák központú, 160 éves múltra visszatekintő, aknavetőgránátokat gyártó cég exportképességének erősítése, valamint a közös fejlesztési és gyártási kapacitások bővítése a növekvő európai védelmi ipari kereslet kiszolgálása érdekében, továbbá a regionális védelmi ipar ellátásbiztonságának és gyártási függetlenségének megteremtése – közölték.

A megállapodás megerősíti a CSG-vel kialakított stratégiai partnerséget, és egy több országra kiterjedő, integrált védelmi ipari együttműködés alapjait teremti meg - idézte a közlemény Sárhegyi Istvánt, a 4iG SDT elnök-vezérigazgatóját. A vállalat kiemelt célja, hogy a HDS a Magyar Honvédség megbízható hazai ipari beszállítójaként is meghatározó szerepet töltsön be, miközben a közép-kelet-európai régióban is erősítik jelenlétüket korszerű aknavető rendszereikkel – tette hozzá a vállalatvezető.

A közleményben kitértek arra is, hogy a CSG csoporthoz tartozó MSM Group lőszer- és robbanóanyag-gyártási kompetenciái szorosan illeszkednek a HDS tevékenységéhez, ezzel pedig jelentős szinergiák érhetők el a fejlesztési, gyártási és beszállítói folyamatok integrációján keresztül.

A felek a növekvő európai kereslet kiszolgálása érdekében hosszabb távon, zöldmezős beruházás keretében, új magyarországi gyártókapacitások létrehozását is vizsgálják – tették hozzá.

A mostani megállapodás része a 4iG SDT és a CSG közötti szélesebb körű stratégiai együttműködésnek, amely kiterjed a Tatra járművek hazai piaci képviseletére, a Rábánál megvalósuló közös gyártási és fejlesztési projektekre, valamint kiterjed a honvédségi és nemzetközi exportprogramok előkészítésére és megvalósítására.

A stratégiai együttműködés részeként a CSG Group a Rába Járműipari Holding Nyrt.-ben közvetett módon 37 százalékos tulajdont szerez. A tulajdonszerzés folyamata a tőkepiaci szabályok szerint zajlik és a szükséges engedélyek és eljárások lezárását követően zárulhat – áll a közleményben.

A 4iG részvényeit a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában jegyzik. A részvény a bejelentést követően 2680 forinton jegyezték, ami 16,5 százalékos emelkedés az előző napi záróárhoz képest. Az elmúlt egy évben 1340 és 4965 forint között kereskedtek a társaság részvényeivel.

Megszólalt a rendőrség: ez történhet, ha megzavarnak egy választási gyűlést

Az elmúlt napokban tartott választási rendezvények (gyűlések) rendőri biztosításával kapcsolatos észrevételek, kritikák tisztázása érdekében az alábbi tájékoztatás jelent meg a rendőrség hivatalos oldalán.
 

Még intenzívebb csapásokat ígért Trump hadügyminisztere, rakétákkal támadta Irán Dubajt – Híreink az iráni háborúról kedden

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, és olajszivárgás sem történt. Dubaj városát is támadta Irán: rakétákat lőtt ki rá, több robbanást is lehetett hallani. Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter keddi tájékoztatójában azt mondta, Donald Trump amerikai elnök megállapodást akar kötni Iránnal, de ha a perzsa állam ebbe nem megy bele, még intenzívebb háború jön. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump! 180 fokos fordulatot vett a Fehér Ház álláspontja a Hormuzi-szorossal kapcsolatban

Bár a konfliktusból való kihátrálás csábító lehet Trump számára, a katonai vagy politikai eredmények nélküli visszavonulás súlyos hitelességromlást jelentene Washingtonnak.

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

2026. március 31. 11:58
KSH: csökkentek az ipari termelői árak
2026. március 31. 10:44
Kifizette a 4iG a 100 millió dolláros befektetését az Axiom Space-be
