4iG: részesedést vásárol a cseh CSG a Hirtenberger Defence Systems Kft.-ben

A közleményben kiemelték, hogy a HDS többségi, 51 százalékos tulajdona és irányítása továbbra is magyar kézben marad.

A partnerség célja az osztrák központú, 160 éves múltra visszatekintő, aknavetőgránátokat gyártó cég exportképességének erősítése, valamint a közös fejlesztési és gyártási kapacitások bővítése a növekvő európai védelmi ipari kereslet kiszolgálása érdekében, továbbá a regionális védelmi ipar ellátásbiztonságának és gyártási függetlenségének megteremtése – közölték.

A megállapodás megerősíti a CSG-vel kialakított stratégiai partnerséget, és egy több országra kiterjedő, integrált védelmi ipari együttműködés alapjait teremti meg - idézte a közlemény Sárhegyi Istvánt, a 4iG SDT elnök-vezérigazgatóját. A vállalat kiemelt célja, hogy a HDS a Magyar Honvédség megbízható hazai ipari beszállítójaként is meghatározó szerepet töltsön be, miközben a közép-kelet-európai régióban is erősítik jelenlétüket korszerű aknavető rendszereikkel – tette hozzá a vállalatvezető.

A közleményben kitértek arra is, hogy a CSG csoporthoz tartozó MSM Group lőszer- és robbanóanyag-gyártási kompetenciái szorosan illeszkednek a HDS tevékenységéhez, ezzel pedig jelentős szinergiák érhetők el a fejlesztési, gyártási és beszállítói folyamatok integrációján keresztül.

A felek a növekvő európai kereslet kiszolgálása érdekében hosszabb távon, zöldmezős beruházás keretében, új magyarországi gyártókapacitások létrehozását is vizsgálják – tették hozzá.

A mostani megállapodás része a 4iG SDT és a CSG közötti szélesebb körű stratégiai együttműködésnek, amely kiterjed a Tatra járművek hazai piaci képviseletére, a Rábánál megvalósuló közös gyártási és fejlesztési projektekre, valamint kiterjed a honvédségi és nemzetközi exportprogramok előkészítésére és megvalósítására.

A stratégiai együttműködés részeként a CSG Group a Rába Járműipari Holding Nyrt.-ben közvetett módon 37 százalékos tulajdont szerez. A tulajdonszerzés folyamata a tőkepiaci szabályok szerint zajlik és a szükséges engedélyek és eljárások lezárását követően zárulhat – áll a közleményben.

A 4iG részvényeit a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában jegyzik. A részvény a bejelentést követően 2680 forinton jegyezték, ami 16,5 százalékos emelkedés az előző napi záróárhoz képest. Az elmúlt egy évben 1340 és 4965 forint között kereskedtek a társaság részvényeivel.