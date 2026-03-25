Nagy bejelentés a Magyar Telekomnál

2042. június 28., szombat: eddig jogosult a Magyar Telekom a 2100 MHz-es frekvenciasávban lévő 2x10 MHz nagyságú frekvenciablokkjának használatára, miután most lezárultak a tárgyalások az NMHH-val a megújítást illetően – írta meg az Economx.

Mint írják, a tárgyalások februárban kezdődtek, a megállapodást pedig 2042 után további öt évvel meg lehet hosszabbítani. A vállalat szerint a 2100 MHz-es frekvenciasáv a Magyar Telekom mobilszolgáltatásainak tekintetében kulcsszerepet játszik. Nemcsak a 4G, hanem egyre nagyobb mértékben az 5G hálózatok kiépítésében és üzemeltetésében is stratégiai jelentőséggel bír.

Nagy Péter, a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettese szerint a frekvencia jó egyensúlyt biztosít a lefedettség és a kapacitás között. Ideálissá teszi a városi területek nagyobb forgalmának kezelését is. A megújított frekvenciablokkokért a Magyar Telekom 11 milliárd forintos díjat köteles fizetni – teszik hozzá a cikkben.