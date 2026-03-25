2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Nyitókép: Unsplash

Nagy bejelentés a Magyar Telekomnál

Infostart

A vállalat tizenhat évre megújította egy szerződését.

2042. június 28., szombat: eddig jogosult a Magyar Telekom a 2100 MHz-es frekvenciasávban lévő 2x10 MHz nagyságú frekvenciablokkjának használatára, miután most lezárultak a tárgyalások az NMHH-val a megújítást illetően – írta meg az Economx.

Mint írják, a tárgyalások februárban kezdődtek, a megállapodást pedig 2042 után további öt évvel meg lehet hosszabbítani. A vállalat szerint a 2100 MHz-es frekvenciasáv a Magyar Telekom mobilszolgáltatásainak tekintetében kulcsszerepet játszik. Nemcsak a 4G, hanem egyre nagyobb mértékben az 5G hálózatok kiépítésében és üzemeltetésében is stratégiai jelentőséggel bír.

Nagy Péter, a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettese szerint a frekvencia jó egyensúlyt biztosít a lefedettség és a kapacitás között. Ideálissá teszi a városi területek nagyobb forgalmának kezelését is. A megújított frekvenciablokkokért a Magyar Telekom 11 milliárd forintos díjat köteles fizetni – teszik hozzá a cikkben.

„Végig vele vagyok!" – Orbán Viktorról posztolt az amerikai elnök
2026.03.25. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Rég nem látott bajban Friedrich Merz koalíciós partnerei – Most kell egy merészet lépniük volt kancellárjuk szerint

Nem vicc, visszatér a tél Magyarországra: kemény havazás éri el az országot, ekkor csap le az ítéletidő

Iranian military says US is 'negotiating with itself' after Trump says Tehran wants deal 'so badly'

