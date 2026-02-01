További drágulásra figyelmeztetnek a legnagyobb chipgyártók

A DRAM-piac kétharmadát uraló két dél-koreai vállalat, a Samsung Electronics és az SK Hynix komoly árréscsökkenést és ellátási láncbeli zavarokat vetít előre a fogyasztói elektronikai szektorban – írja a Portfolio.

A PC- és mobilügyfelek egyre nehezebben jutnak memóriához, mivel a szerverekhez kapcsolódó termékek iránti erős kereslet és a korlátozott kínálat közvetlenül és közvetve is őket sújtja. Az AI-infrastruktúra kiépítéséért folyó verseny arra készteti a chipgyártókat, hogy kapacitásaikat a mesterséges intelligenciát kiszolgáló szerverekben használt, nagy sávszélességű memória (HBM) felé csoportosítsák át. Ez szűkíti a hagyományos DRAM-chipek kínálatát.

A cikk szerint a gyártók óvatosabbak a kapacitásbővítéssel, a Samsung jelezte, hogy a bővítés 2026-ban és 2027-ben is korlátozott marad. A tartós hiány és az áremelkedés miatt egyes ügyfelek elkezdték csökkentik rendeléseiket, vagy az árérzékenyebb termékeik esetében alacsonyabb specifikációjú chipekre váltanak.

A Reuters az IDC és a Counterpoint kutatócégek alapján arról ír, hogy

a globális okostelefon-eladások idén legalább 2 százalékkal csökkennek, míg a PC-piac 2026-ban legalább 4,9 százalékkal zsugorodhat a tavalyi 8,1 százalékos bővülés után.

A Samsung mobilüzletágának nyeresége a negyedik negyedévben 10 százalékkal esett vissza. A vállalat a memóriachipek drágulása miatt az idei globális okostelefon-szállítmányok stagnálása vagy akár visszaesése is várható. A világ második legnagyobb okostelefon-gyártója tovább növeli az AI-termékek arányát, ami tovább szűkítheti a hagyományos memóriachipek gyártását.

Az SK Hynix, amely az Nvidia egyik fő beszállítója, tavaly 61 százalékos piaci részesedéssel uralta a HBM-piacot, míg a Samsung 19, a Micron pedig 20 százalékos részesedéssel rendelkezett.