ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. február 1. vasárnap Ignác
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

További drágulásra figyelmeztetnek a legnagyobb chipgyártók

Infostart

A világ két legnagyobb memóriachip-gyártója arra figyelmeztetett, hogy a számítógép- és okostelefon-gyártók egyre súlyosabb ellátási gondokkal néznek szembe, mivel a DRAM-chipek hiánya fokozódik.

A DRAM-piac kétharmadát uraló két dél-koreai vállalat, a Samsung Electronics és az SK Hynix komoly árréscsökkenést és ellátási láncbeli zavarokat vetít előre a fogyasztói elektronikai szektorban – írja a Portfolio.

A PC- és mobilügyfelek egyre nehezebben jutnak memóriához, mivel a szerverekhez kapcsolódó termékek iránti erős kereslet és a korlátozott kínálat közvetlenül és közvetve is őket sújtja. Az AI-infrastruktúra kiépítéséért folyó verseny arra készteti a chipgyártókat, hogy kapacitásaikat a mesterséges intelligenciát kiszolgáló szerverekben használt, nagy sávszélességű memória (HBM) felé csoportosítsák át. Ez szűkíti a hagyományos DRAM-chipek kínálatát.

A cikk szerint a gyártók óvatosabbak a kapacitásbővítéssel, a Samsung jelezte, hogy a bővítés 2026-ban és 2027-ben is korlátozott marad. A tartós hiány és az áremelkedés miatt egyes ügyfelek elkezdték csökkentik rendeléseiket, vagy az árérzékenyebb termékeik esetében alacsonyabb specifikációjú chipekre váltanak.

A Reuters az IDC és a Counterpoint kutatócégek alapján arról ír, hogy

a globális okostelefon-eladások idén legalább 2 százalékkal csökkennek, míg a PC-piac 2026-ban legalább 4,9 százalékkal zsugorodhat a tavalyi 8,1 százalékos bővülés után.

A Samsung mobilüzletágának nyeresége a negyedik negyedévben 10 százalékkal esett vissza. A vállalat a memóriachipek drágulása miatt az idei globális okostelefon-szállítmányok stagnálása vagy akár visszaesése is várható. A világ második legnagyobb okostelefon-gyártója tovább növeli az AI-termékek arányát, ami tovább szűkítheti a hagyományos memóriachipek gyártását.

Az SK Hynix, amely az Nvidia egyik fő beszállítója, tavaly 61 százalékos piaci részesedéssel uralta a HBM-piacot, míg a Samsung 19, a Micron pedig 20 százalékos részesedéssel rendelkezett.

Kezdőlap    Gazdaság    További drágulásra figyelmeztetnek a legnagyobb chipgyártók

okostelefon

chip

ai

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Azt hihetnénk, most aztán elég csapadék esett, pedig... íme a számok

Azt hihetnénk, most aztán elég csapadék esett, pedig... íme a számok

Nem esett elég hó a talaj mélyebb rétegeinek feltöltődéséhez, de a tavaszi aszályt némiképpen enyhítheti ez a csapadék – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője. Bíró Tibor egyetemi tanár szerint viszont tavaszi árvíz sem várható.
 

Északról mínusz 20 fok közeleg, kérdés, hogy ideér-e, meglátjuk

Medveles: folytatódik-e a hideg tél? Most minden szem Micire és Ursulára szegeződik

A véradók és plazmaadók bizalmát is erősíti az új regiszter

A véradók és plazmaadók bizalmát is erősíti az új regiszter

Hiánypótló regisztert indított az Országos Vérellátó Szolgálat. Mostantól nem csak a véradók, a plazmaadók is bekerülnek egy rendszerbe, így már nem lesz mód arra, hogy valaki a megengedettnél többször adjon vérplazmát. A regiszter elsősorban a donorok egészségét védi – mondta az InfoRádiónak Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese.
VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem garantál már többé jó állást az egyetem

Nem garantál már többé jó állást az egyetem

A munkaerőpiac elmúlt 2 éves trendje jelentős fordulatot jelez: a mesterséges intelligencia (MI) korában már a kitűnő diploma sem garantál jó állást, miközben a jelentkezéseket már algoritmusok rostálják, a pályakezdők pedig ezerszám versengenek láthatatlan HR‑falakkal - áll a Financial Times legfrissebb globális munkaerőpiaci elemzésében. A cégek egyre inkább az MI‑re bízzák a belépő szintű irodai feladatok ellátását, ezért a junior állásokat gyakornoki helyek és „fantomhirdetések” váltják, felborítva ezzel a diploma értékére épülő hagyományos társadalmi szerződést. A munkaerőpiac drasztikus átalakulása miatt egy egész generáció kénytelen karrierjét újratervezni: egyesek átmeneti vagy kétkezi munkák felé sodródnak, míg mások visszaülnek az iskolapadba adatelemezést és informatikai készségeket tanulni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ráment az autód egy kátyúra? Sokan itt rontják el, és bukják a kártérítést

Ráment az autód egy kátyúra? Sokan itt rontják el, és bukják a kártérítést

Egy tábla hiánya sok pénzt is megérhet: megmutatjuk, mit kell azonnal tenni, ha kátyú miatt sérül az autó.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Second Epstein victim claims she was sent to UK for sex with Andrew, lawyer says

Second Epstein victim claims she was sent to UK for sex with Andrew, lawyer says

The woman, then in her 20s, says the alleged encounter happened at Royal Lodge in 2010.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 21:57
Kiderült, hogy mire reagálhatott azonnal a kormányfő
2026. január 31. 20:32
Amikor ki kell szállni egy befektetésből – jó tanács egy szakembertől
×
×
×
×