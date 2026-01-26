ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
322.34
bux:
125715.55
2026. január 26. hétfő Paula, Vanda
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
China and EU cooperation concept. China and European Union flags on chess pawns soldiers on a chessboard. 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Ráállhat Kína stratégiájára az EU, ötven év késéssel

Infostart

Vegyesvállalati elgondolás, erre az útra térne át az EU egy kiszivárgott jelentés szerint, amit Svédország már nyíltan bírál is.

Az Európai Bizottság új iparpolitikai terve a kínai típusú, kényszerített vegyes vállalatok modelljét honosítaná meg: az Ipartámogató Törvény (Industrial Accelerator Act) szerint a külföldi cégek csak akkor léphetnének be az uniós piacra, ha helyi vállalatokkal társulnak – írja a Politicóra hivatkozva a Portfolio.

Kína az 1970-es évek szegénységéből részben ezzel a módszerrel emelkedett fel, az érkező autógyártókat vegyesházasságba kényszerítette hazaiakkal. Ezzel kritikus technológiai tudáshoz is jutott, majd ebből ellátási láncot épített.

A kiszivárgott tervezet szerint a 100 millió eurót meghaladó külföldi befektetések a „kulcsfontosságú stratégiai ágazatokban” kötelező hatósági vizsgálat alá esnének.

A külföldi befektetők legfeljebb 49 százalékos részesedést szerezhetnének az érintett iparágakban működő uniós vállalatokban.

A cégeknek technológiai tudást kellene megosztaniuk, miközben a szellemi tulajdonjogok európai kézben maradnának. A bevételek legalább 1 százalékát uniós kutatás-fejlesztésre kellene fordítaniuk, és a gyártási termékek felét az uniós blokkon belül kellene beszerezniük.

A tervezet célja, hogy 2030-ra az ipari termelés elérje az Európai Unió bruttó hozzáadott értékének legalább 20 százalékát, szemben a 2020-as 14,3 százalékkal.

A javaslat számos nyitott gazdaság számára jelenthet súlyos nehézséget: bár a Politico nem tér rá ki külön, de Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztes, amely az elmúlt időszakban számos kínai beruházást nyert el, amelyekhez bőséges adókedvezményeket is biztosított. Az uniós piacvédelmi terv a közös vállalatok létrehozásával súlyos kihívást jelenthet a magyar gazdaságnak, mivel az EU-s támogatási szabályok erősen korlátozzák, hogy állami cégek részt vegyenek ilyen közös cégekben. Vagyis a hazai beruházásoknál egy tőkeerős partnert kellene találni a kínai vállalatok mellé.

Svédország már állást foglalt a kiszivárgott javaslat ellen, arra hivatkozva, hogy a stratégiai ágazatok védelmét szolgáló meglévő mechanizmusok már most is rendelkezésre állnak.

Kezdőlap    Gazdaság    Ráállhat Kína stratégiájára az EU, ötven év késéssel

eu

kína

vegyesvállalat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiverte a biztosítékot Trump Európa legerősebb hatalmánál – Egyértelmű követelést fogalmaztak meg az amerikai elnöknek

Kiverte a biztosítékot Trump Európa legerősebb hatalmánál – Egyértelmű követelést fogalmaztak meg az amerikai elnöknek

Bocsánatkérésre szólította fel Donald Trump amerikai elnököt Boris Pistorius német védelmi miniszter az európai katonák afganisztáni szerepvállalására vonatkozó becsmérlő kijelentései miatt – írja a Tagesschau.de.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új tananyag jön rengeteg magyar iskolában: ezek lesznek a kötelező elemek

Új tananyag jön rengeteg magyar iskolában: ezek lesznek a kötelező elemek

A kormány tervei szerint a 2025/2026-os tanév tavaszi félévétől minden hazai szakképző intézményben megkezdődik a mesterséges intelligencia oktatása.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Republican senators join calls for fuller investigation into Minneapolis killing

Republican senators join calls for fuller investigation into Minneapolis killing

Trump says his administration is "reviewing everything" after the fatal shooting of Alex Pretti as one Republican governor says "enough is enough".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 26. 11:32
Lengyelország bejelentést tett az euróról
2026. január 26. 09:45
Az arany nem kérdez, csak drágul, átlépte az álomhatárt
×
×
×
×