Closeup woman filling form of Individual Income Tax Return,
Nyitókép: pcess609/Getty Images

Aki maga csinálná, itt a lehetőség – üzent a NAV

Infostart / MTI

A 2025-re vonatkozó bevallások tervezetét idén is elkészíti a NAV, de akik maguk töltenék ki a dokumentumot, már hozzáférhetnek az szja-bevallás webes kitöltő programjához – hívta fel a figyelmet közleményében Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Bár egyre kevesebbeket érint, de a NAV megkezdte a papíralapú nyomtatványok postázását is. Az szja bevallásának és befizetésének határideje: május 20. – tették hozzá.

A NAV honlapján minden információ megtalálható, egy rövid tájékoztató segít az eligazodásban, amely tartalmazza a 2026-os szja-bevallási időszak határidőit, legalapvetőbb tudnivalóit. Lépésről lépésre követhetők az aktuális teendők, aki pedig a részletes információkról is szeretne tájékozódni, megtudhatja, hol keresse.

Idén sem változott, hogy az szja-bevallást leggyorsabban az eSZJA felületén adhatják be a magánszemélyek, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek, a NAV által készített bevallási tervezetet ellenőrizve, kiegészítve, véglegesítve.

A tervezetek március 15-től érhetők el, Ügyfélkapu+ vagy DÁP-azonosítással.

De az szja-bevallás önállóan is elkészíthető, ami szintén a NAV eSZJA-oldaláról a legegyszerűbb, ahol a kitöltött űrlap kényelmesen, elektronikusan beküldhető. Választható opció még az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) is, azon belül a 25SZJA jelű űrlap.

A NAV kiemelte:

március 16-ig kérheti a bevallási tervezet postázását, aki ragaszkodik a papíros formátumhoz.

Több módon jelezheti szándékát a NAV-nak – SMS-ben, űrlapon, levélben, személyesen vagy telefonon –, csupán adóazonosító jelét és születési dátumát kell megadnia; ezután a határidő után viszont már csak személyesen a NAV ügyfélszolgálatain kérheti.

Április 30-ig postázza a NAV az igényelt papíralapú tervezeteket.

A papíralapú kitöltéshez üres bevallási nyomtatvány és a kitöltési útmutató a NAV honlapján, illetve a NAV ügyfélszolgálatain érhető el.

Május 20-ig lehet nyilatkozni az szja 1+1 százalékának felajánlásáról is, a korábbi évekhez hasonlóan elektronikusan és papíron is – közölte az adóhivatal.

