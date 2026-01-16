ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 16. péntek
Nyitókép: Unsplash.com

Összement a népszerű csokoládé, és még sok minden más is: itt a lista

Infostart

A gépi mosogatószerek kiszerelése is csökkent az elmúlt időszakban.

Csökkent a kiszerelés több termék esetében is, így a pékáruknál, kakaóporoknál, más édességeknél, borotvabetéteknél és a mosogatószereknél is tavaly decemberben és idén januárban – írta meg a fogyasztóvédelmi hatóság adatai alapján Portfolio

Mivel a jogszabály kötelezi a gyártókat és a forgalmazókat az ilyen változások bejelentésére, emiatt állnak rendelkezésre a témában adatok – teszik hozzá. Ez a szabályozás azokra az előrecsomagolt termékekre vonatkozik, amelyeket 2020. 01. 01. és 2023. 07. 01. között vezettek be a piacra, és 1 milliárd forintot meghaladó éves árbevételű üzletekben árusítanak. Amennyiben az üzletek nem forgalmazzák legalább fél évig az eredeti, nagyobb változatot is, tájékoztatniuk kell a vásárlókat.

Nem feltétlenül tekinthető trükközésnek egy jelentősebb méretcsökkentés

– emelik ki a cikkben. Hozzáteszik, a hatóságok nem teszik közzé a termékek árait, így az egységárak változása pontosan nem követhető. A gyakorlatban viszont a kisebb kiszereléshez nem szokott arányosan alacsonyabb ár párosulni.

A pékáruk esetében például a Auchan saját márkás termékeinél volt méretcsökkenés. A Kedvenc sajttal szórt stangli 100 grammos kiszerelése 75 grammra csökkent, míg a Kedvenc sajttal és baconnel szórt stangli a korábbi 110 gramm helyett már csak 85 grammot nyom – írta meg a Portfolio.

Hozzáteszik, az édes termékek körében nagyobb változás történt, az S-Budget instant kakaóital 800 grammról 500 grammra zsugorodott össze. A csokoládék körében a Belgian Seashells Dark tengergyümölcse desszert 250 gramm helyett már csak 195 grammos. A 7Days mogyorókrémes keksz pedig bár korábban 110 grammot nyomott, most már csak 98 gramm a termék tömege.

Tovább zsugorodtak a Milka csokoládék

– emelik ki a cikkben.

A törtmogyorós és a noisette ízű Milka mérete is csökkent, 90 gramm helyett most már csak 80 grammosak. A Portfolio emlékeztet, már tavaly februárban is kisebb lett több táblás csokoládéjuk, nyáron a Milka Favourites és a Party Mix tömege lett kevesebb, és a szaloncukraik körében is volt csökkenés. A német fogyasztóvédelmi szövetség pert is indított a Mondelez ellen, amiért az árak emelkedtek, a csokoládék mérete pedig csökkent.

Hozzáteszik, a borotvák körében a Gillette Venus Pro Smooth Sensitive borotvabetét csomagonként 4 helyett már csak 3 betétet tartalmaz, a Gillette Fusion Proglide Manual borotvabetét esetében a darabszám pedig 14-ről 12-re csökkent. A Jar gépi mosogatótabletta Yellow pedig 35 darab helyett már csak 34 darabot tartalmaz. A Jar All-in-One gépi mosogatótabletta Yellow egyik kiszerelése 46-ról 41 darabra csökkent. Az egyik nagyobb kiszerelés pedig 85 darabról 84 darabra csökkent.

Mukics Dániel: a legtöbb helyen nem szabad a jégre menni a tavainkon, folyóinkon

Mukics Dániel: a legtöbb helyen nem szabad a jégre menni a tavainkon, folyóinkon
Az életével játszik, aki sétálgat a Duna jegén. A hévégén is kitart a kemény fagy és sokan foglalkozhatnak azzal a gondolattal, hogy előveszik a korcsolyájukat és ellátogatnak valamelyik befagyott természetes vízhez, ehhez azonban előzetesen több dolgot tudni kell. Például a legnagyobb tavakon nem alakult ki ehhez elég vastag jég, máshol pedig néhány praktikát érdemes észben tartani.
 

A rendőrség is megszólalt a Balaton jegéről

Napsütés, de mínusz 15 fok: csak ezután keményíthet be igazán a tél

Tisza: teljes a zárlat a jég miatt

Újabb adag ónos eső jön, ipari hóval

Orbán Viktor péntek reggel: nőni fog a nyomás, hogy magyar fiatalok menjenek katonaként Ukrajnába

Orbán Viktor péntek reggel: nőni fog a nyomás, hogy magyar fiatalok menjenek katonaként Ukrajnába

A Kossuth rádióban kezdett a miniszterelnök. Szerinte a hópróbát kiállta az ország, a hidegben a fűtéshez használt fa hiánya miatt nem halhat meg senki. Szólt még az Ukrajna-támogatási csomagról: az ukrán tónus „bicskanyitogató”, Brüsszel pedig „kitapos és kiprésel mindenkiből minden pénzt”, ehhez Magyarországgal szembeni követeléslista is társul, aminek elutasítására irányul a Nemzeti Petíció – mondta.
 

Ukrajnával jöhet a kétsebességes Európa? Brüsszeli tervek szivárogtak ki

Volt elnöki tanácsadó: Vlagyimir Putyin akár az atomcsapásig is elmegy, ha minden mindegy

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
Szexképek terjedtek Musk platformján, a japánok kiakadtak

Szexképek terjedtek Musk platformján, a japánok kiakadtak

Japán is csatlakozott azokhoz az országokhoz, amelyek vizsgálatot indítottak az X (korábban Twitter) közösségi platform ellen Elon Musk Grok nevű mesterséges intelligenciája miatt – hívta fel a figyelmet a Bloomberg. A chatbot ugyanis lehetővé teszi, hogy a felhasználók másokról azok beleegyezése nélkül készítsenek és terjesszenek szexualizált képeket.

Végre ez a nap is eljött: kiderült, mikortól lehet korcsolyázni a Balaton jegén

Végre ez a nap is eljött: kiderült, mikortól lehet korcsolyázni a Balaton jegén

A Balaton jege látványosan erősödik, de a vízirendészet szerint még mindig csak a déli part közelében biztonságos a jégen tartózkodni.

China and Canada announce tariffs relief after a high-stakes meeting between Carney and Xi

China and Canada announce tariffs relief after a high-stakes meeting between Carney and Xi

Canola oil and electric cars are at the centre of the deal agreed by Mark Carney and Xi Jinping after years of strained ties.

