ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.64
usd:
329.09
bux:
0
2025. december 1. hétfő Elza
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Ryanair légitársaság repülőgépére a Liszt Ferenc-repülőtéren 2019. november 21-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Fontos kedvezményt szüntet meg a Ryanair

Infostart

Nyolc hónappal a bevezetése után megszünteti előfizetéses szolgáltatását az ír fapados légitársaság.

A cég bejelentette, hogy 55 000-nél is többen fizettek elő a Ryanair Prime-ra, mely több mint 4,4 millió euró bevételt termelt, ezzel szemben a „bérlet”-et vásárlók 6 millió euró értékben jutottak kedvezményes repülőjegyekhez.

A jelenlegi Prime-tagok a fennmaradó időre továbbra is hozzáférnek éves előfizetésükhöz, de a légitársaság közlése szerint új tagokat péntektől már nem fogadnak - olvashatjuk a 24.hu-n a Bloomberg jelentése alapján.

„Ez a próba több pénzbe került, mint amennyit hozott”

– nyilatkozta Dara Brady marketingigazgató. A Ryanair Prime éves szinten 79 euróba került – ezért az árért a vásárlók olcsóbb repülőjegyeket, utasbiztosítást és legfeljebb 12 utazás esetén ingyenes, előre lefoglalt üléseket kínált a tagoknak.

Az új szolgáltatás indulásához a korábban nagyon szkeptikus Michael O’Leary vezérigazgatót is sikerült meggyőzni, aki arra számított, hogy a tagsági díjak 2,5 millió euró bevételt hoznak majd a légitársaságnak.

Kezdőlap    Gazdaság    Fontos kedvezményt szüntet meg a Ryanair

kedvezmény

fapados légitársaság

ryanair

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Karambol miatt lezárták az M3-as autópályát

Karambol miatt lezárták az M3-as autópályát

Összeütközött egy kisteherautó és egy teherautó az M3-as autópálya Budapest felé tartó oldalán Hatvannál, ezért a sztrádát lezárták - közölte a katasztrófavédelem hétfő reggel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 1.)

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 1.)

A Pénzcentrum 2025. december 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
WW1 toxic compound sprayed on Georgian protesters, BBC evidence suggests

WW1 toxic compound sprayed on Georgian protesters, BBC evidence suggests

Anti-government demonstrators are likely to have been targeted with camite, our investigation finds.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 1. 06:13
Drágulhatnak a sajtok - kikerültek a listáról
2025. december 1. 04:56
20 milliárdon még ülnek a nyugdíjasok
×
×
×
×