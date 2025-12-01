Fontos kedvezményt szüntet meg a Ryanair

A cég bejelentette, hogy 55 000-nél is többen fizettek elő a Ryanair Prime-ra, mely több mint 4,4 millió euró bevételt termelt, ezzel szemben a „bérlet”-et vásárlók 6 millió euró értékben jutottak kedvezményes repülőjegyekhez.

A jelenlegi Prime-tagok a fennmaradó időre továbbra is hozzáférnek éves előfizetésükhöz, de a légitársaság közlése szerint új tagokat péntektől már nem fogadnak - olvashatjuk a 24.hu-n a Bloomberg jelentése alapján.

„Ez a próba több pénzbe került, mint amennyit hozott”

– nyilatkozta Dara Brady marketingigazgató. A Ryanair Prime éves szinten 79 euróba került – ezért az árért a vásárlók olcsóbb repülőjegyeket, utasbiztosítást és legfeljebb 12 utazás esetén ingyenes, előre lefoglalt üléseket kínált a tagoknak.

Az új szolgáltatás indulásához a korábban nagyon szkeptikus Michael O’Leary vezérigazgatót is sikerült meggyőzni, aki arra számított, hogy a tagsági díjak 2,5 millió euró bevételt hoznak majd a légitársaságnak.