2025. december 1. hétfő
Nyitókép: Magyar Kurír

Elbúcsúzhatunk a képeslapoktól?

Infostart

Egyre kevesebbet gyártottak belőlük az elmúlt évtizedben.

Az értékesített képeslapok összértéke 2024-ben 15 százalékkal csökkent 2023-hoz képest, összesen 60 millió eurós értékben adtak el képeslapokat ezen évben – írta meg az Eurostat.

2014 óta csökkenésben van az eladott képeslapok értéke. Ugyanakkor a Covid-19-világjárvány alatt az iparág magára talált, és az elmúlt évtized legmagasabb eladásait produkálta. 2020-ról 2021-re közel 50 százalékos növekedés volt megfigyelhető, majd pedig 2022-ben 81,3 millió eurós szinten tetőzött az eladott képeslapok értéke. 2020-ban és 2021-ben Magyarországon a korábbi éveknél jelentősen magasabb volt a legyártott és eladott képeslapok értéke, euróban számolva – a hivatal adatai alapján.

Az Európai Unióban a 15 év felettiek közül 2024-ben 1,45 millióan dolgoztak a postai, illetve csomagküldési szolgáltatások területén. Ez enyhe emelkedést jelent a 2014-es 1,4 milliós értékhez képest. 2024-ben a munkakörben dolgozók 63 százalékát adták a férfiak. Az Európai Unió szintjén ez a munkakör 2014-ben a teljes foglalkoztatás 0,8 százalékát adta, 2024-ben pedig 0,7 százalékát – olvasható az elemzésben.

Az adatokból továbbá kiderül, hogy Magyarországon 2024-ben 32 ezren dolgoztak ebben a szektorban, míg 2014-ben még 42 ezren. Hazánkban 38 százalékát tették ki 2014-ben a munkaerőnek a férfiak, 62 százalékát a nők. 2024-ben hasonlóan alakultak az arányok, enyhe eltolódással a férfiak irányába, ugyanis ebben az évben már 42-58 volt a megoszlás.

Kezdőlap    Gazdaság    Elbúcsúzhatunk a képeslapoktól?

posta

eurostat

képeslap

