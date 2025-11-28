ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 29. szombat Taksony
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Két ember adatokat egyeztet egy papíron, nyitott laptopok között.
Nyitókép: Unsplash

KSH: 45 ezer fővel csökkent az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma

Infostart / MTI

2025 októberében a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 674 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 217 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A 2025. augusztus-októberi háromhónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 672 ezer volt, 31 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 24 ezerrel, 2 millió 467 ezerre mérséklődött, míg a nők körében lényegében nem változott, 2 millió 205 ezret tett ki.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 493 ezer fő dolgozott, 45 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakában mértnél.

A közfoglalkoztatottak száma 74 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 105 ezer volt.

A jelentés szerint a 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,3 százalék volt. Ez az érték a férfiak esetében 78,7 százalékot, a nők körében pedig 71,8 százalékot mutatott.

A 15-74 éves munkanélküliek átlagos száma 223 ezer volt az augusztus-októberi időszakban, a munkanélküliségi ráta pedig 4,6 százalék volt.

A férfi munkanélküliek száma 119 ezer, a nőké 104 ezer volt. A ráta a férfiak esetében 4,6, a nők körében 4,5 százalék volt, gyakorlatilag megegyezett az előző év augusztus és október közötti értékkel.

A KSH adatai szerint a munkakeresés átlagos időtartama 12 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 44,9 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 32,6 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. október végén az egy évvel korábbihoz képest 2,4 százalékkal, 221 ezerre mérséklődött.

Kezdőlap    Gazdaság    KSH: 45 ezer fővel csökkent az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma

statisztika

ksh

foglalkoztatottak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai tárgyalása a tervezettnél hosszabb ideig tartott. A külgazdasági és külügyminiszter üzent a találkozót félreértelmezőknek is.
 

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes újabb információkat osztott meg az orosz-magyar tárgyalásokról

A Kreml szerint a moszkvai orosz-magyar tárgyaláson a szankcióval sújtott orosz cégek kivásárlása is szóba került

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken a Moody’s – jelentette be este a hitelminősítő. A besorolás negatív kilátása is megmaradt, ami továbbra is a leminősítés veszélyére utal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky's top adviser resigns after Ukrainian anti-corruption raid on his home

Zelensky's top adviser resigns after Ukrainian anti-corruption raid on his home

Andriy Yermak, 54, has been the Ukrainian president's chief of staff throughout Russia's full-scale war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 28. 20:14
Szárnyal a 4iG vállalatcsoport
2025. november 28. 16:05
A Bitcoin 100 ezer dollár alatt – beköszöntött a kripto-tél?
×
×
×
×