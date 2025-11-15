ARÉNA - PODCASTOK
A Wizz Air légitársaság Eindhovenbe tartó járata felszállás előtt a Debrecen Nemzetközi Repülőtéren 2022. október 11-én. 10 éves együttműködését ünnepli a repülőtér és a Wizz Air légitársaság.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Nyereséggel zárta a szezont a Wizz Air, mégis eladta 3 vadonatúj gépét

Infostart

Erős teljesítménnyel zárta az áprilistól szeptemberig tartó utazási csúcsszezont a diszkont légitársaság, amely célzott stratégiai irányváltást hajt végre az üzleti kockázatok csökkentése és a nyereséges növekedési pályára állás miatt.

A Wizz Air 36,5 millió utast szállított a pénzügyi éve első felében (április-szeptember), amely 9,8 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának eredményét. A bevétel, beleértve a viteldíjakból és a kiegészítő szolgáltatásokból származót is, 9 százalékkal nőtt. A működési nyereség 25,8 százalékkal 439,2 millió euróra nőtt – írta első féléves jelentésében a vállalat.

A légitársaság hálózatában az idei nyári csúcsidőszakban kevesebb zavar (késés, járattörlés) volt tapasztalható a közlés szerint, a járatteljesítési mutató 99,65 százalék, a pontosan közlekedő járatok aránya 61 százalék volt az elmúlt negyedévben, emellett jelentősen sikerült csökkenteni a személyzettel együtt más légitársaságoktól bérelt repülőgépekkel kapcsolatos költségeket is.

A Wizz Air beszámolójában kitért arra, hogy az üzleti kockázatok csökkentése és a fenntartható, nyereséges növekedés elérése céljából stratégiai irányváltást hajt végre – írja az Airportal.hu.

Ennek részeként zárták be a vegyesvállalatként működő Wizz Air Abu Dhabi légitársaságot, valamint a bécsi bázist, a kapacitást pedig a legnagyobb nyereséggel kecsegtető Kelet-Közép-Európai régió piacaira, például Pozsonyba, Kisinyovba, Podgoricába és Tuzlába csoportosítják át.

A 2030-as pénzügyi év végén 334 repülőgépet üzemeltet majd a Wizz Air, 2029-re pedig már szinte kizárólag új generációs változat lesz a flottában.

A Wizz Air ugyanakkor egyszeri, rövid távú intézkedésként három vadonatúj A321neo repülőgépétől megvált novemberben.

A gépeket eladták egy lízingcégnek, amely más légitársaságoknak adja bérbe azokat. (Az internetes adatbázisok szerint a repülőgépek a dél-amerikai Jetsmarthoz kerülnek.)

A légitársaságnak jelenleg mintegy 40 repülőgépe áll a Pratt & Whitney hajtóművek szennyezett fémporból készült alkatrészeinek hosszú javítást igénylő problémái miatt.

