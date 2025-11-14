Elemző: nem érdemes a forint ellen fogadni

A geopolitikai feszültségek, a vámháború, és az energiapiaci „para” közepette nyolc százalékot erősödött a forint, több dolog indokolja, miért nem érdemes továbbra sem a forint ellen fogadni – mondta el Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a Portfolio-nak, amelyet az Index szemlézett.

A vezető elemző kiemelte, ha rajta múlna, az év szava idén a „carry” lenne. A carry trade stratégia lényege, hogy a befektetők alacsony kamatozású devizában vesznek fel hitelt, és ezt magasabb kamatozású devizába, itt éppen forintba fektetik be. A magyar alapkamat tavaly szeptember óta 6,5 százalékon áll, a globális kamatkörnyezet pedig „lefelé mozdul”, verhetetlen üzletet jelent a forint, jelentette ki Virovácz Péter.

A szakértő elmondta, meglátása szerint a befektetők minden sokkot képesek kiülni egy ilyen haszon reményében, hiszen a „fundamentális országkockázat” jóval csekélyebb a potenciális nyereségnél.

Az elmúlt hónapok inflációs adataiból már ki is olvasható az erős forint hatása, azon tételek esetében, ahol jelentős az importhányad, például élelmiszereknél és tartós fogyasztási cikkeknél, az árnyomás „mérsékeltebb pályán alakul” a megszokottnál, tette hozzá.

Virovácz Péter hangsúlyozta: a Magyar Nemzeti Bank mestertervének első fázisa működik. A magas kamat tartósan támogatja a forintot, a forint erősödése pedig beindítja a még mindig magas infláció mérséklődését, továbbá az inflációs várakozásokat is segíthet letörni, fogalmazott.

Az ING Bank hivatalos előrejelzése az idei év végére 385-ös euró-forint árfolyammal számol. Ez ugyanakkor az előrejelzési sáv tetejét jelenti, az előrejelzés a 380-385 forintos sávban mozog. Virovácz Péter szerint „ideje újragondolni a régi reflexet, hogy mindig a sáv gyenge oldalát használják az előrejelzés pontbecsléseként”.

Hozzátette, látható, hogy a költségvetési lazítással kapcsolatos bejelentések után egy „elpattanó forint” jó lehetőséget nyit a forint melletti hosszú (long) pozíciók bővítésére. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nemrégiben bejelentette, a kormány 5 százalékra emeli az idei és jövő évi hiánycélt is – írta meg az Infostart.

Egyáltalán nem nehéz elképzelni, hogy az év végére akár a 370-375-ös sávban mozogjon a forint

– mondta el Virovácz Péter. Hozzátette, a választások közeledtével lehet némi turbulencia a piacokon, de ha az MNB kitart a magas kamatok mellett, a likviditási folyamatok az előrejelzések szerint alakulnak, és a fiskális politika gondolkodásmódja sem változik, akkor egy „ezen a szinten történő tartósabb oldalazás is elképzelhető 2026 folyamán”.