Mennyit ver el karácsonyra „a Jézuska”?

Ünnepi kiadásokra idén átlagosan 129 ezer forintot szánnak a magyarok, ebből szeretnék kigazdálkodni az ajándékokat és a menü hozzávalóit is, ami 26 százalékos növekedés a tavalyihoz képest a Cofidis Hitel Monitor reprezentatív kutatása szerint.

A kutatási anyag szerint a kiadások fedezéséhez a lakosság egyharmada az erre a célra félretett megtakarítását használja, a többség az aktuális havi jövedelmére támaszkodik, hitel felhasználását 11 százalékuk tervezi erre a célra. Az év végén a dolgozók 18 százaléka számít munkahelyi juttatásra, azaz úgynevezett pulykapénzre. Saját bevallásuk szerint a magyarok közel fele hajlamos túlköltekezni az ünnepek alatt, 14 százalékuk olyannyira, hogy januárban vissza kell fognia költéseit.

A karácsonyi menüre idén az átlagos költségkeret 45 ezer forint a kutatás szerint. A megkérdezettek közül tízből heten állítanak fát, idén is hódít a műfenyő (55 százalék), a vágott (30 százalék) és az élő fenyő (9 százalék) előtt.

A kutatás szerint az idén a háztartások háromnegyede tervez ajándékozni karácsonykor, ez az arány 2022 óta folyamatosan nő. Ugyanakkor a válaszadók mintegy fele egyfajta kötelező elvárásként éli meg az ajándékozást, amit szívesen elhagyna. Az ajándékozást tervezők átlagosan 46 ezer forintos keretben gondolkodnak, és a többség legfeljebb 6 embernek vásárol. A megfontolt költekezésre utal, hogy 85 százalék próbálja csökkenteni az ajándékra szánt kiadásait, például ár-összehasonlító oldalakat böngész, kisebb meglepetéseket választ, mint a korábbi években, vagy kifejezetten akciós, leárazott termékeket keres.

A kutatást az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. készíti legalább 500 fős mintán online, évi négy alkalommal 2011 óta. Az adatok a 18-69 éves magyar internetező lakosságra reprezentatívak.