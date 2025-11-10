ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 10. hétfő
Egy női kéz bankkártyát helyez egy ATM-be.
Nyitókép: Getty Images/Images By Tang Ming Tung

Alkotmánybírósághoz fordul az OTP az ATM-törvény miatt

Infostart

A magyar pénzintézet két bankkal közösen alkotmányjogi panaszt terjesztett elő, mert úgy véli, hogy a kötelező ATM-telepítések gazdaságilag indokolatlanok és aránytalanul korlátozzák a hitelintézetek vállalkozáshoz és tulajdonhoz való alapjogait.

A hétfő esti tőzsdezárás után tette közzé az OTP Bank a BÉT (Budapesti Értéktőzsde) honlapján az alábbi közleményt:

„Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy – több hitelintézettel közösen – 2025. november 10. napján alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybírósághoz, amelyben kéri az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló 2025. évi XVIII. törvény („ATM törvény”), és az egyéb vonatkozó jogszabályok (16/2025. (V. 29.) NGM rendelet,19/2025. (VI. 26.) MNB rendelet, 20/2025 (VI. 26.) MNB rendelet által módosított 1/2023.(I. 17.)MNB rendelet) egyes rendelkezéseinek Alaptörvénybe ütközésének megállapítását.Az ATM törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok által előírt ATM telepítésre kötelezés és a bankjegykiadó gépek elosztása gazdaságilag indokolatlan, aránytalanul korlátozza a kérelmező hitelintézetek vállalkozáshoz és tulajdonhoz való alapjogait, továbbá diszkriminatív módon avatkozik bele a piaci folyamatokba.”

Az Index információi szerint az OTP két osztrák bankkal közösen fordult az Alkotmánybíróságoz. Információk szerint az Erste Bank és a Raiffeisen Bank álltak be a magyar pénzintézet mögé.

A június 27-én megjelent Magyar Közlöny tartalmazta azt a listát, hogy melyik kistelepülésen melyik banknak kell telepítenie ATM-et. Az új előírás szerint két lépcsőben kell végrehajtani a telepítéseket. Először 2025 végéig minden olyan helységben kell bankjegykiadó automatának működnie, ahol legalább ezer ember lakik. Ezután 2026 végéig azokban a falvakban is, ahol 500 és ezer fő között van a lakosság. Az ennél kisebb helyeket egyelőre nem érinti a szabály – arról később döntenek, hogy ott kell-e automata.

A Pénzcentrum korábbi cikke szerint Magyarországon 5140 bankautomatát üzemeltetnek, településből pedig 3136 van, ez azonban nem jelenteni azt, hogy mindenhová jut ATM, hiszen csak Budapesten található 1225 darab bankjegykiadó. Számos kisebb falu nem rendelkezik ilyen automatával, de a most elfogadott határozat ezen változtat a jövőben.

2025. november 10. 18:38
