2025. november 7. péntek Rezső
Üzleti megbeszélés az irodában; ügyfélfogadás.
Nyitókép: GettyImages/Igor Suka

Spórolhatnak a banki ügyfelek – január végéig minden eldől

Infostart / MTI

A piaci szereplőknek január végéig tájékoztatniuk kell a lakossági ügyfeleiket a kedvezőbb számlacsomagokról – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

A tájékoztatás szerint a Magyar Nemzeti Bank – a bankszövetséggel kötött megállapodással összhangban – vezetői körlevelet adott ki a bankoknak, pénzforgalmi szolgáltatóknak, amelyben felhívja a figyelmet a lakossági ügyfelek kedvezőbb árú banki számlacsomagról való tájékoztatására.

Felidézték, hogy Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke áprilisban megállapodott a Magyar Bankszövetséggel a lakossági pénzügyi szolgáltatások díjainak csökkentéséről, és a lakossági számlaváltások ösztönzéséről, most a tájékoztatás részleteiről adnak útmutatást.

A jegybank egyebek mellett kezdeményezte, hogy a piaci szereplők az ügyfeleknek legkésőbb január 31-ig kiküldendő – az előző esztendő számlaadatait összegző – éves díjkimutatással egy küldeményben adjanak ingyenes tájékoztatást a náluk elérhető kedvezőbb számlacsomagról, amelyre átszerződve az ügyfelek költséget takaríthatnak meg. Ha egy ügyfél részére annak jelenlegi számlacsomagjához képest több kedvezőbb ajánlat is adható,

a piaci szereplőknek minden esetben a legnagyobb megtakarítást nyújtó ajánlatot kell javasolniuk

– írta közleményében az MNB.

Hozzátették, a körlevél elvárása szerint a bankoknak arról is tájékoztatniuk kell a fogyasztókat, hogy a számlaváltásra milyen kommunikációs csatornákon van lehetőségük. Az MNB jó gyakorlatnak tartja, ha a bankok a kedvezőbb számlacsomagban elérhető éves megtakarításról is tájékoztatják ügyfeleiket, valamint a csomagváltásért nem számítanak fel díjat.

Követendő gyakorlat továbbá a tájékoztatásban felhívni az ügyfelek figyelmét arra, hogy amennyiben áttekintenék a Magyarországon elérhető fizetési számla ajánlatokat, keressék fel az MNB Bankszámlaválasztó alkalmazását (https://bankszamlavalaszto.mnb.hu), ahol a fizetési szokásaikhoz leginkább illeszkedő bankszámlákat összehasonlíthatják, valamint a jegybank részletes számlacsomag költség publikációját (https://www.mnb.hu/penzforgalom/szamlacsomagok-koltsegei) is - tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank.

