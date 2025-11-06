Elemző: hiába nőtt a lakossági fogyasztás, a boltokban ez nem látszik

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,1, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3,5, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,6 százalékkal bővült szeptemberben az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom változatlan maradt az előző hónaphoz képest.

„Valóban, szeptemberben stagnált a kiskereskedelmi forgalom az előző hónaphoz képest, de hogyha a hosszabb távú trendet vizsgáljuk, akkor ez a stagnálás nagyjából beleillik abba a képbe, amit az elmúlt években láttunk: a kiskereskedelem nagyon lassan, hullámzó ütemben, de folyamatosan növekszik” – mondta az InfoRádióban Szász Péter, a Portfolio elemzője.

A havi bázisú adatok alapján az látszik, hogy az éves bázisú növekedés nagyjából megfelel az elmúlt időszakban látottaknak – jelentette ki az elemző. Hozzátette: érdekes, hogy

miközben a teljes lakossági fogyasztás nagyjából 5 százalékkal bővül, a fizikai boltok éves forgalomnövekedése elmarad ettől.

Ez összevetve a harmadik negyedéves, stagnáló GDP-adattal, megmutatja, hogy bár a fogyasztás húzza valamelyest a GDP-t, az nem a fizikai boltokban csapódik le, azaz az emberek nem itt költik a pénzüket, és inkább a szolgáltatások igénybevétele emeli a gazdaságot.

Szász Péter megjegyezte, sok minden történt az elmúlt hónapokban, sok döntés született, melyek nyomán az év hátralévő részében a boltok forgalma is nőhet, ilyen például a háromgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége vagy a nyugdíjas utalvány is, amit csak a kiskereskedelemben lehet elkölteni.

A későbbiekben tehát talán látható lesz ezek hatása, és várható esetleg valamiféle élénkülés.

A Portfolio elemzője kifejtette, a szeptemberi adatokat megfigyelve látható, hogy az élelmiszer és élelmiszer-jellegű kereskedelemben 3,1 százalékos volt az éves növekedés, ami nagyjából megfelel az átlagnak. De az is megállapítható, hogy a teljes kereskedelmi forgalomból egyébként 9 százalékos részesedéssel rendelkező

online kiskereskedelem 9,5 százalékos élénkülést mutatott.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem 3,5 százalékkal bővült éves szinten, illetve a KSH az üzemanyagtöltő állomások forgalmában 0,6 százalékos növekedést mért ezúttal.